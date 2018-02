Un central agresivo en un grupo reforzado

Neyder Lozano entrenó ayer con sus nuevos compañeros y, a continuación, fue presentado como nuevo jugador del Elche para lo que resta de campaña y una más. En su puesta de largo confesó que está «ilusionado» con llegar a un club que ha abonado su cláusula de rescisión. «El pago de esa cantidad me ha generado muchas ganas de venir. Daré todo de mí para luchar por conseguir el objetivo», reconocía el central colombiano antes de recordar que «el Sanse no facilitaba mi salida y estoy muy ilusionado. Llegar al Elche es un paso importante en mi carrera y vengo a aportar mi granito de arena. Aquí hay jugadores más veteranos, en comparación a mi club anterior, que me pueden aportar muchas cosas».

Neyder ya conocía al Elche por su compatriota Carlos «La Roca» Sánchez, quien vistió la camiseta franjiverde en Primera. «Me dijo que es un gran club, que lo iba a pasar bien y que podía seguir creciendo», comentó el central, de 23 años, que lleva cinco en España, siempre vinculado a la cantera del San Sebastián de los Reyes.

Se definió como un defensa «que doy la vida por el equipo, corro los noventa minutos y soy agresivo. Suelo ser muy competitivo con el balón y tengo ganas de mejorar en este club».

Su llegada al Elche supone un salto adelante en su trayectoria como futbolista y no dudaba en confirmar que «en año y medio he dado un cambio drástico en mi carrera futbolística y quiero seguir en esa línea. Estoy seguro que este club es la mejor opción para seguir creciendo como jugador y como persona».

Cordero elogia los fichajes de invierno y dice que Josan es el mejor extremo que había en el mercado.

Jorge Cordero, director deportivo del Elche, no dudaba ayer en asegurar que el Elche «sale reforzado» en el mercado de invierno tras realizar cinco fichajes y conceder cuatro bajas. Entiende que la plantilla ha quedado muy compensada «con mucha rivalidad en las posiciones y con gente veterana y jóvenes de la casa».

El técnico cartagenero recordaba que «hemos fichado dos centrales, Zotko y Neyder, necesarios con la salida de Golobart, un lateral zurdo, Manu, por la salida de Adrián Jiménez, y necesitábamos un centrocampista con fortaleza como Jony Ñíguez y un extremo veloz como Josan».

Cordero insistió en que está «muy satisfecho» de los fichajes y cuando se le preguntó por la falta de un centrocampista creativo dijo que «tenemos, estando bien, al mejor, y es de la casa: Benktib».

Sobre la ausencia de un extremo zurdo, como solicitaba Josico Moreno, confiesa que «no era una prioridad. El mercado es el que es y el mejor extremo con nivel que había en el mercado se llama Josan. Además, la llegada de un jugador implica que otro se queda con menos opciones y puede generar un problema en el equipo. Ahora, la plantilla debe estar tranquila y tener ilusión, ganas, intensidad y humildad para ganar los partidos».

Cordero aprovechó su comparecencia para anunciar la intención del club de renovar a Ismael Benktib, quien acaba contrato, ante el interés de varios clubes de superior categoría, como «Valencia, Betis, Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona».

«Llevo bastantes meses tratando su renovación y está siendo difícil, pero hay una cláusula unilateral que ejerceremos. Existe un problema legal muy parecido al de Luis Pérez, con cantidades acordadas en Segunda A y Primera, pero no en Segunda B, que vamos a solucionar. Benktib es un jugador importante, de la casa, que estando bien y centrado, es de los mejores de la plantilla. ¿Para qué vamos a buscar fuera», concluyó el técnico franjiverde.



Lesión de Javi Flores

El Elche informó ayer que Javi Flores sufre una lesión muscular en el semitendinoso de la pierna derecha y no podrá jugar el próximo domingo ante el Peña Deportiva (12 horas). Por su parte, el lateral Corozo va a iniciar un proceso de readaptación y en un período cercano a las ocho semanas estará con el grupo.