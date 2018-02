Neyder Lozano trabaja a las órdenes de Josico en el Martínez Valero

El central colombiano Neyder Lozano ha pasado esta mañana el reconocimiento médico y ya entrena con sus nuevos compañeros sobre el césped del Martínez Valero. Esta prevista su presentación a las 12.30 horas. Josico Moreno, técnico del Elche CF, cuenta con otro central específico para su plantilla, ya que Iván Zotko se está recuperando de una lesión y es baja para al menos dos semanas, mientras que Primi no llegará para el partido del domingo ante la Peña Deportiva, aunque esta mañana ya trabaja con el grupo.

El que sigue con unas molestias musculares es Javi Flores, que hoy continúa sin estar con sus compañeros. No obstante, esta mañana ha sido Edu Albacar el elegido en el once que ha ensayado de cara al duelo del domingo. El jugador catalán ha formado dúo con Gonzalo Verdú, con Tekio y Manu en los laterales. En el centro del campo, Benktib parece ser el sustituto trás la baja del sancionado Provencio, que actuará junto a Jony, mientras que Collantes y Josan han estado en las bandas, y Benja y Nino en el ataque.