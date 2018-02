Neyder Lozano: "Siempre doy la vida en el terreno de juego"

Neyder Lozano ha confesado esta mañana, durante su presentación como nuevo jugador franjiverde, que está "ilusionado" con llegar a un club como el Elche que ha pagado su cláusula de rescisión. Ha firmado por lo que resta de campaña y una más. "El pago de esa cantidad me ha generado muchas ganas de venir. Daré todo de mí para luchar por conseguir el objetivo", reconocía el central colombiano antes de recordar que "el Sanse no facilitaba mi salida y vengo muy ilusionado. Llegar al Elche es un paso importante en mi carrera y vengo a aportar mi granito de arena. Aquí hay jugadores más veteranos en comparación a mi equipo anterior, que me pueden aportar muchas cosas".

Al Elche lo ha seguido por su compatriota Carlos ´La Roca´ Sánchez, que le ha dicho que "es un buen club para seguir creciendo. Fichar por el Elche es un paso importante para seguir mejorando".

Sobre sus virtudes sobre el campo ha afirmado que "doy la vida, corro los noventa minutos y soy muy agresivo y competitivo. Voy bien en el balón parado, aunque no he metido muchos goles. Espero aportarlos aquí. En año y medio he dado un cambio drástico en mi carrera y quiero seguir en esa línea".