Robi, la zurda que conquistó Los Cármenes

Años después evitó que la entidad franjiverde descendiera a Tercera por impago al aplazar el cobro de una deuda.

Robert Aldavert Cellerino «Robi» (Barcelona, 12 de septiembre de 1964) figura en el libro de la historia del Elche en letras de oro por ser el autor del gol que permitió al conjunto ilicitano vivir, en la temporada 1987-1988, su cuarto ascenso a Primera División. Durante 25 años fue recordado como el que marcó la diana del último salto a la élite, hasta que Fran Escribá lograra como técnico llevar a los franjiverdes a la máxima categoría en la campaña 2012-2013.

El lateral catalán recuerda aquel gol marcado al Granada en el viejo Los Cármenes, en el minuto 68, un 24 de abril del 1988: «La falta se la hicieron a Bracum, tras una larga cabalgada. Un compañero pasó por encima de la pelota, Sixto la tocó levemente hacia atrás y yo le pegué al balón de forma precisa. Enseguida me di cuenta de que podía ser gol, pero primero tenía que superar la barrera. Así fue y el balón se metió dentro sin que el meta rival Toni pudiera hacer nada por detenerlo. Lo tengo grabado y de vez de cuando lo veo en vídeo».

Robi confiesa, con cierta sorpresa, que «mis compañeros en vez de venir a celebrarlo conmigo empezaron a correr para una parte y para otra como posesos. Se volvieron locos y no me hicieron ni caso. Sabíamos que el ascenso lo teníamos en la mano y, supimos aguantar el marcador hasta el final y volvernos a Elche como equipo de Primera. El recibimiento resultó espectacular, toda la ciudad estaba en la calle, y la verdad es que no lo olvidaré nunca mientras viva».

El lateral reconoce que «en aquel momento sabíamos que se había logrado una hazaña, pero con el paso del tiempo te das cuenta de que lo que conseguimos era todavía más grande. Hicimos felices a mucha gente tras culminar una campaña impresionante en la que marqué otro gol al Rayo Vallecano y colaboré en muchos de los que firmaron Claudio y Sixto».

No cabe duda que aquel fue el momento más grande que vivió en los siete años en los que vistió la casaca franjiverde, aunque no olvida tampoco el verano de 1991. El Elche le debía mucho dinero y con el fin de evitar el descenso del equipo a Tercera División levantó la denuncia.

«La verdad es que me siento también orgulloso de haber colaborado a que el club pudiera seguir vivo. Estaba en el Castellón en una concentración de pretemporada y tuve que pedir permiso a Lucien Muller, que era mi entrenador, para poder coger el teléfono del hotel. Entonces no había móviles. Insistían desde Elche en que era muy urgente. Primero se puso José María Priego y me informó de la situación. Seguidamente, Diego Quiles cogió el aparato y me pidió el favor y no pude negarme. La palabra de Diego es más que una firma y le dije que por mí el Elche no bajaba. Fue el que me fichó y como mi expresidente no podía defraudarle. Pedro Pablo y otros jugadores hicieron lo mismo y evitamos el desastre. Me debían seis meses y había vivido situaciones complicadas con jugadores que venían a comer a mi casa porque no tenían dinero para ir al supermecado, pero el club ilicitano me había marcado en esas primeras cinco campañas, de la 86-87 a la 90-91, y aporté mi granito de arena. Luego, regresaría para jugar otras dos más en Segunda B, en la 94-95 y en la 95-96».



Una cesión inicial

Robi llegó en calidad de cedido procedente del Espanyol. La temporada siguiente, el club pagó un millón por mi fichaje, ya con Sánchez Riquelme de presidente. «Pedí la baja del Espanyol y me vine sin firmar nada, aunque ya había visto el contrato. Una vez aquí, cuando fui a firmarlo, no se parecía en nada a lo que habíamos pactado. Amenacé con irme, pero, al final, la sangre no llegó al río. Entonces no había representantes».

En la cantera perica comenzó como extremo y Mauri lo adaptó al lateral. Jugó en la selección catalana y, luego por la española, en las categorías inferiores, en la que coincidió con Pardeza, Solana, Fernando o Quique Sánchez Flores.

Debutó en Primera de la mano de Pavic, en un Espanyol-Atlético (1-4), un 3 de septiembre de 1983. Siguió con Azkargorta, pero cuando llegó Javier Clemente se fue cedido al Elche. «Delfín Álvarez era el técnico y había un vestuario con muchos veteranos. Un día dejó fuera a Trobbiani y se armó una grande», recuerda.

Al año siguiente, con Felipe Mesones, se formó un equipazo en el que estaban Sixto, Benito Sánchez, Cartagena, Claudio, Del Barrio y Pedro Pablo. En Los Cármenes se logró el ascenso, pero sólo se estuvo una campaña en la máxima categoría. «A mitad de temporada ya estábamos descendidos porque se hicieron muy mal las cosas. Con Mesones estoy seguro de que se hubiera logrado la permanencia, pero lo mandaron a la calle y trajeron a Kubala, un buen tío, pero muy antiguo para los tiempos. El grupo necesitaba mano dura y Kubala lo único que hacía era buscar veteranos que lo aconsejaran. Recuerdo que una vez hizo la convocatoria en función de cómo iban entrando en la sauna los jugadores. En otra ocasión citó a dos menos... Con lo bonito que es jugar en la máxima categoría, se tiró todo por la borda en un abrir y cerrar de ojos».

De nuevo en Segunda División la dinámica del club no varió mucho. «En el primer año no fuimos capaces de volver a Primera y todo se fue estropeando. No nos pagaban, llegaron los encierros en el vestuario y todo lo relacionado con el club era un caos. En la segunda campaña siguió todo igual. Para colmo de males recuerdo que llegó Gustavo Silva como entrenador, que todavía introdujo en la coctelera franjiverde más desconcierto. Hasta llevó una vez a su perro en el autocar. Nos fuimos a Segunda B y me marché al Castellón».

Volvería en el verano de 1994 con Diego Quiles otra vez de presidente y Quique Hernández en el banquillo. «No nos metimos ni en el play off a pesar de que tuvimos a Jesús Paredes, ayudante de Luis Aragonés, como segundo, y a Eufemiano Fuentes, galeno del Grupo Ciclista Kelme, como médico».

Tampoco logró el objetivo del ascenso en la 95-96, con Mesones en el banquillo. En el play off toparon con la UD Las Palmas y decidió volver Palamós. «Tengo la espina clavada de no haber podido volver a Segunda con Elche», concluye Roberto Aldavert «Robi».