El Elche ficha al central Neyder Lozano a expensas del visto bueno de la Federación

El Elche CF pretende a lo largo del día de hoy cerrar el fichaje del central colombiano Neyder Yessy Lozano y ha abonado la cláusula de rescisión. El futbolista, de 23 años, pertenece al San Sebastián de los Reyes, equipo que milita en el grupo 1 de la Segunda B y que no está por la labor de dejarlo salir. Jorge Cordero, director deportivo franjiverde, ha admitido que el club madrileño no acepta el pago de esa cláusula y será ahora la RFEF la que decidirá el futuro del futbolista. El Elche quiere cubrir la baja que ha dejado en el centro de la defensa Golobart, en una posición en la que Josico sólo cuenta en la actualidad con Gonzalo Verdú, ya que Primi y Iván Zotko están lesionados. Se pueden adaptar a esa posición Edu Albacar y Manuel.

Lozano (4 marzo de 1994) llegó al filial del San Sebastián de los Reyes en la campaña 2016-2017 y se estrenó con el primer equipo llegando a disputar nueve partidos en Segunda B. En la 2017-2018 es fijo en el once inicial del equipo madrileño habiendo disputado todos los partidos.