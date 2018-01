Benja: "Me siento más cómodo jugando como único delantero"

El delantero Benja Martínez ha sido el jugador de la plantilla del Elche encargado de atender a los medios de comunicación. El atacante franjiverdes ha reconocido que la derrota del pasado domingo en Peralada fue "inesperada". "Veníamos en una dinámica positiva después de superar un pequeño bache, pero el equipo no salió con la intensidad debida y lo pagamos. El Peralada estaba muy necesitado, marcó al inicio y, luego, se dedicó a perder tiempo. Cualquier cosa es válida para lograr puntos. Bienvenidos al fútbol regional, hay que aprender e intentar compensarlo".

A pesar de ello, Benja asegura que que la plantilla está "muy entera". Con los fichajes que han llegado, hemos ganado mucha competitividad. Tenemos ganas de que llegue el domingo para demostrar que esto es un pequeño accidente. Todos los partidos son importantes, sea quien sea el rival, todos se juegan la vida". Cuando se le ha preguntado que el Peña Deportiva ya fue capaz de ganar al líder Mallorca ha comentado que "eso nos beneficia y nos da un toque de atención porque es el único que ha conseguido ganar al Mallorca. Será un partido muy difícil".

En cuanto su situación personal, el delantero ha asegurado que se siente "más cómodo" jugando como único delantero. "Me siento más cómodo jugando solo arriba, pero me intento adaptar a lo que quiere el entrenador y no voy a exigir ningún sistema. Ahora estoy jugando yo, pero la semana que viene puede hacerlo Sory o Nino. El entrenador decide. Todos queremos jugar, pero quien se tiene que beneficiar por encima de todo es el equipo. Cuando te dan minutos, tu confianza crece y subes el nivel. Me estoy encontrando muy bien. Tenemos unos preparadores físicos muy buenos y muy pendientes del equipo, y me estoy aprovechando. Ahora hay que esperar que beneficie al equipo con victorias".

El futbolista franjiverde también se ha referido sobre la situación que atraviesan sus compañeros Sory y Nino. Sobre el punto africano ha comentado que "es un tema delicado, porque es un delantero joven con mucha proyección, pero con la experiencia vas entendiendo que el beneficio del club está por encima del individual. En una situación así, te toca apretar los dientes para trabajar y apoyar al compañero". Y en cuanto a Nino ha comentado que "desde que se habló de su posible salida, ha jugado tres ratos y ha marcado tres goles, es un rendimiento inmejorable. No se puede dudar de un jugador tan importante en el club. Habla de lo humilde que es y del bien que quiere para el equipo".

Por último, cuando se la ha preguntado si ha mejorado el nivel de la plantilla con la llegada de los nuevos jugadores ha contestado que "se han ido jugadores muy importantes, pero se han realizado buenas incorporaciones. Diego Benito era un jugador me gustaba mucho y podría haber aportado mucho, pero su nivel de confianza era inadecuado y un jugador sin confianza no te rinde. Ver el banquillo y comprobar que hay futbolistas desequilibrantes hace que suba el nivel del equipo".