Cordero tiene un problema

Un nuevo cambio de entrenador dejaría el trabajo del cartagenero a los pies de los caballos.

El Elche sufrió un importante frenazo con su derrota en Peralada. Las victorias ante Badalona y Aragón parecían que eran la antesala de los posibles triunfos frente a Peralada y Peña Deportiva, pero en tierras catalanas el castillo se vino abajo de forma estrepitosa.

Había ilusión por confirmar la vuelta a la senda lógica de un equipo hecho para competir con los mejores, sobre todo con la llegada de refuerzos «made in Josico», pero este revés viene acompañado por un partido en el que el equipo comenzó despistado, recibió un gol en el primer minuto y, luego, no contó con el poso adecuado para darle la vuelta al marcador, en parte por culpa de los jugadores, pero también porque desde el banquillo no se aplicó el orden adecuado al duelo. No se vio la mano del entrenador y eso debe preocupar en la zona noble del Martínez Valero.



01

Las malas sensaciones siguen siendo las mismas, o peores

La falta de «sensaciones» sesgaron la trayectoria del técnico valenciano Vicente Mir en el banquillo, pero dichas vibraciones siguen sin ser positivas con el actual entrenador. Por este camino el futuro se presenta complicado y Cordero se empieza a encontrar con una situación que ya empieza a quemarle. Doce puntos de 24 posibles en ocho encuentros es un bagaje preocupante, pero, al margen de los números, fríos en sí mismos, está la realidad de ver que el equipo ha dado todo tipo de bandazos y todavía no ha encontrado su camino. Cambios de sistemas, de futbolistas... para seguir igual o peor.



02

La falta de regularidad pone incluso en peligro el «play off»

El equipo sigue en puestos de promoción de ascenso, pero más por demérito de otros que por las virtudes propias. Hace unos meses sólo valía ser primero y, ahora, está en peligro hasta jugar la promoción de ascenso si no se da un giro de 180 grados a la actual situación. Los milagros no existen en el fútbol y por este camino el futuro está complicado porque todavía no se sabe a qué jugar. Este Elche no es un equipo que presione, ni tampoco que apueste por el fútbol de creación. Se queda en medio y en el limbo no existe premio.



03

Unos refuerzos para un técnico que no termina de convencer

Jorge Cordero ha hecho cuatro refuerzos para que Josico Moreno pueda pintar su dibujo táctico, pero los resultados siguen sin llegar. Más madera para un tren que puede quedarse sin el maquinista principal si no se encuentra en breve el camino adecuado. Entonces, ¿qué va a hacer el director deportivo con el mercado ya cerrado?.



04

Una plantilla descompensada sin un futbolista creativo

La salida de Diego Benito dejó claro cuál era la idea de Josico. Ahora, él sigue teniendo cuatro delanteros buenos, un montón de medias puntas, pero una sala de máquinas poco creativa a la hora de romper la tela de araña de los rivales, que sintiéndose inferiores apelan al orden para llevar al Elche al cuarto oscuro. Desconectados los delanteros y cerradas las bandas el Elche se convierte en el equipo más previsible del mundo.



05

Menos excusas y más compromiso en el vestuario

Apelar a que la Segunda Dvisión B es complicada ya no toca y el equipo debe darse cuenta que no valen ya más excusas. Cada jugador debe dar lo mejor de sí mismo porque está en juego el futuro del Elche. Expulsiones «infantiles» como las de Provencio en Peralada deben evitarse y los egos personales tienen que dar paso a la unión del grupo.