Zotko sufre una torsión en el tobillo derecho y los médicos descartan una lesión ósea

El futbolista Iván Zotko sufrió en el partido del domingo ante el Peralada (1-0) una torsión en el tobillo de su pierna derecha y hoy ha sido sometido a las primeras pruebas médicas, que descartan una lesión ósea. En las próximas horas será sometido a más pruebas en la Clínica Tesla para determinar su diagnóstico y el pronóstico. Zotko abandonó el campo en el minuto 50 y fue sustituido por Nino ya que en el banquillo no había ningún central. Josico, técnico del Elche, no podía contar con el sancionado Edu Albacar, ni tampoco con el lesionado Primi, tras la rescisión del contrato de Román Golobart, y optó por dejar en casa a Manuel Sánchez, que había terminado el encuentro frente al Aragón jugando en esa posición.