Ivan Zotko sufre un esguince de tobillo y Provencio termina expulsado

La derrota franjiverde en Peralada vino acompañada por la lesión de Ivan Zotko, que, en el minuto 50, abandonó el campo aquejado de un esguince de tobillo. Es duda para el duelo del próximo domingo ante el Peña Deportiva (12 horas). El que no jugará será Provencio, quien fue expulsado. Josico, técnico del Elche, introdujo dos cambios en el once inicial con relación al duelo de la última jornada frente al Aragón. Iván Zotko entró en lugar del sancionado Edu Albacar, mientras que Manu jugó por Javi Flores.

Gonzalo Verdu fue el capitán del equipo.