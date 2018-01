Manu: "Lo importante es el equipo y me hubiera gustado debutar con una victoria"

Manu Rodríguez tenía sentimientos encontrados al final del partido. Por un lado estaba contento por poder debutatr con el Elche, pero, por otro, la derrota empañó su estreno. "Aquí lo que cuenta es ganar. Debutar con una victoria me habría reforzado, pero ahora hay que pensar ya en el siguiente partido. La Liga es larga".

El lateral izquierdo gallego se encontró "bien" en el terreno de juego. "Después de unos días ajetreados con el viaje y mi llegada, el míster confió en mí y los compañeros me han ayudado mucho. Me he sentido bien físicamente porque venía entrenando con la Cultural Leonesa y ahora toca ponerme a tope para darlo todo y ayudar al máximo al Elche".

Sobre el gol encajado en el primer minuto del partido ha comentado que "fue una jugada muy rápida. Hablamos de salir enchufados, pero nos encontramos el gol. En Segunda B nadie regala nada. Es verdad que teníamos 89 minutos por delante y gozamos de la posesión del balón y tuvimos ocasiones, pero nos faltó algo más de paciencia. Este partido nos debe valer para aprender".

A pesar de ello, cuando se le preguntó que aún habían 89 por delante para darle la vuelta al marcador indicó que "no es fácil contra un rival de abajo que se repliega. Estuvimos imprecisos en centros y remates. Hay que seguir mejorando. El resto de rivaless también fallarán y debemos que aprovechar las oportunidades cuando lo hagan".

Sobre la posición de central en la que jugó la recta final del choque comentó que "había jugado ahí algún partido en la Cultural Leonesa. Me adapto a lo que necesite el equipo. Hay que ir todos a una para que el equipo vaya hacia arriba".

El último fichaje franjiverde tuvo que jugar casio todo el partido con una protección al sufrir una brecha en los primeros minutos del choque. "Cambiaría los puntos de la cabeza por los de la victoria. Fue un forcejeo y cuando fui a despejar, vi el codo del rival. Pensé que sería menos, pero empecé a sangrar. Son lances del juego. El rival no fue con mala intención".

Por último, el nuevo lateral izquierdo del Elche lamentó que "el equipo venía de una buena racha y se va fastidiado. Pero esto es Segunda B. Esta derrota nos debe valer para saber que en campos así nos va a costar y debemos ser más intensos y tener paciencia. Hay una plantilla con calidad y tenemos mucho que dar todavía".