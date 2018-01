Juanjo Collantes: «Ya hemos perdonado bastante, ahora viene lo mejor y debemos ir hacia arriba»

En verano fue uno de los fichajes estrellas de la temporada. Comenzó muy bien, pero tras la lesión bajó sustancialmente su nivel. En los últimos encuentros se le nota físicamente mucho mejor, con desborde y calidad en la banda derecha. Debe ser un jugador fundamental para intentar conseguir el ascenso.

¿Cómo se encuentra la plantilla después de las dos últimas victorias?

Estamos mejor. Los resultados y las triunfos hacen que se recupere la confianza en el equipo y en uno mismo. Estamos pasando por una racha buena. El equipo ha crecido a nivel físico y en confianza.

¿Se ha superado ya la crisis de resultados?

Hemos pasado una racha bastante mala de resultados y de juego en muchos encuentros y creo que ya la hemos superado. En los últimos partidos, hemos dado una imagen diferente, nos hemos mostrado como un conjunto mucho mejor, más sobrio y con bastante poder ofensivo. Habrá momentos malos, porque no vamos a ganar todos los partidos, pero la imagen que estamos dando ahora es diferente.

¿Espera que sea un punto de inflexión?

Si queremos estar arriba, tenemos que puntuar de tres en tres, ya hemos perdonado bastante, tanto en casa como fuera. Hay que seguir ganando partidos para seguir creciendo e ir hacia arriba.

A nivel personal, su rendimiento también ha mejorado...

Después de la lesión me costó coger la forma, incluso llegaba el minuto 60-70 y notaba un bajón físico y no aguantaba. Últimamente me estoy encontrando físicamente bien, al nivel del principio de temporada, y se nota. Llego al final de los partidos con fuerzas y con ganas de seguir luchando y corriendo.

¿Tanto se ha notado el cambio de sistema de juego?

Ha coincido con la mejora del nivel del equipo. Físicamente estamos mejor, con más confianza. Al final, los jugadores somos los mismos, los sistemas pueden cambiar dependiendo del rival, pero tampoco ha sido lo principal el cambio de sistema para que el equipo haya mejorado.

¿En qué ha cambiado el equipo de Vicente Mir a Josico?

Sobre todo que el nivel físico ha subido. Al principio, con la racha mala que tuvimos, con la acumulación de los partidos de Copa, en la que también tuvimos un desgaste fuerte, y lesiones de jugadores provocó bajón físico. Ahora, hemos recuperado a casi todos los jugadores. Físicamente estamos mejor. Al final, los resultados son los que mandan y, cuando son buenos, parece que todo vaya mejor.

Usted ha estado en muchos clubes. ¿Había visto tantos problemas institucionales como los que ocurren en el Elche?

En el vestuario hablamos poco de los temas extradeportivo, nos centramos más en el día a día, en entrenar bien e intentar ganar los partidos. El Elche es un club que tiene mucha afición detrás. A veces se habla más de lo que realmente está pasando. Lo digo por experiencias de otros años. A veces se habla mucho y no es ni la mitad de lo que pasa. Pero nosotros nos centramos en lo deportivo. Con buenos resultados, la afición se animará, dejará de pitar y estará con el equipo. Nosotros también le tenemos que dar buenos partidos y buen juego para que estén con nosotros .

¿Se nota la presión de tener que ascender sí o sí?

Todos queremos ascender, pero no es fácil subir de Segunda B a Segunda. La Segunda B es un pozo, hay partidos en campos muy complicados y no es tan fácil. Cuando vinimos, sabíamos la presión que íbamos a tener y que había que intentar subir de categoría como fuera. La gente está también con esa ilusión y esas ganas. No tenemos miedo a jugar y tener esa presión. Llevamos muchos años jugando.

¿Hay opciones todavía de alcanzar el primer puesto?

Al principio de temporada, el objetivo era quedar primero o entre los dos primeros. Con la racha negativa parece que se ha olvidado ese objetivo y nos centramos más en el día a día y en ganar partidos. Vamos a ver el nivel que somos capaces de dar. Hay rivales de arriba que tienen que venir a nuestro estadio. Queda mucho y los de arriba van a fallar también. Intentaremos quedar lo más arriba posible

Mallorca, Villarreal B y Elche parece que han cogido cierta ventaja. ¿Hay tres equipos ya con el play off encarrilado y queda sólo una plaza?

Está la cosa bastante igualada. Del cuarto hacia abajo hay mucha igualdad. Veremos qué pasa. De aquí a final de temporada se decide lo importante. El principio ya no cuenta y el equipo que mejor esté y más confianza tenga será el que esté primero o entre los primeros.

En su presentación dijo que le gustaría devolver al Elche el ascenso que le quitó con el Granada. ¿Sueña con ello?

Me encantaría. Tengo una edad, me quedan pocos años de fútbol y me gustaría ver el campo lleno hasta arriba y ascender a Segunda. Sería un sueño hecho realidad.

Por último, ¿qué mensaje le mandaría a la afición?

Que queda lo mejor, lo más importante, que tienen que estar con el equipo y que nosotros vamos a intentar hacer buen juego, trabajar bien y darlo todo. Tienen que venir al campo y apoyar, porque son parte de este proyecto.