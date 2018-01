Josico: "No estuvimos acertados en los centros ni en los remates"

El técnico del Elche, Josico Moreno, estaba bastante cabreado al final del partido por cosechar una derrota que no entraba en sus cálculos. Sobre el gol encajado en el primer minuto de juego, que a la postres significó la derrota, comentó que "el viernes ya avisé de que 45 minutos de desconexión te pueden costar un partido. El gol encajado en el primer minuto ha sido clave. Hemos conseguido reponernos y tuvimo mucho tiempo para remontar, pero no estuvimos acertados en los centros y en los remates. Ha sido un paso atrás importante".

El preparador manchego fue tajante a la pregunta de qué le había faltado al Elche en este partido: "El gol". "Veníamos de hacer cinco y tuvimos cuatro ocasiones muy claras. Tuvimos paciencia, pero no estuvimos precisos en los centros. Además, las interrupciones del contrario y el arbitro nos han sacado un poco del partido", lamentó.

El entrenador manchego insistió en las numerosas interrupciones que ha tenido el encuentro y que ha provocado que no se haya notado la superioridad númerica con la que el conjunto ilicitano ha jugado durante muchos minutos del partido. "Casi no se ha jugado. Pero esto es fútbol. Son campos complicados en los que hay que saber competir y adaptarse. No se puede tocar tanto y si te marcan al primer minuto, eso lo condiciona todo", volvió a recordar.

Josico también se mostró enfandado con la expulsión de Provencio. "Es inadmisible y no podemos ser tan ingenuos. Tanto Provencio como Iván Calero llevaban una tarjeta y era jugadores a sustituir".

Sobre el estreno con la camiseta franjiverde de Manu y Josan, el entrenador del Elche ha comentado que "no teníamos previsto que Manu jugase inicialmente, pero Javi Flores sintió una pequeña molestia y dedicimos darles descanso porque la Liga es larga. Ante esa situación, decidimos poner a Iván Calero de interior y a Manu de lateral. Manu ha estado bien, se ha adpatado bien al equipo y nos va a aportar cosas. En el caso de Josan, por circunstancias, tuvimos que utilizar a Josan a pierna cambiada, aunque en la derecha tiene más desborde. Ha estado bien, aportando y abriendo el campo".

A la pregunta de por qué Manu había jugado de central después de los cambios y la lesión de Zotko, ha indicado que "llevábamos en el marcador en contra, Iván Calero tiene recorrido y no quería que Jony perdiera el centro del campo porque Provencio tenía una tarjeta y estaba limitado".

Por último, Josico ha indicado que la derrota es un paso atrás. "Dejamos de sumar y de ir con la flecha arriba. Veníamos con la esperanza de ganar y acercarnos a Mallorca y Villarreal B, pero hay que pasar página, sacar conclusiones y corregir errores. Hay que pensar ya en el siguiente partido".