Josan: "Estoy contento con el debut, pero muy decepcionado por la derrota"

Otro de los que se han estrenado con el Elche en el partido frente al Peralada, ha sido el futbolista crevillentino Josan Fernández. "Ha sido un debut agridulce. Venía con la ilusión de conseguir la victoria, pero no ha podido ser. Estoy contento con el debut, pero muy decepcionado con la derrota".

El extremo jugó a pierna cambiada en la banda izquierda. "Me he encontrado bien. Estoy con ritmo y no he notado el tiempo de inactividad. Es importante que vaya cogiendo minutos". Y sobre el gol tempranero ha comentado que "No salimos con la concentración que debíamos hacerlo. En Segunda B y en un campo tan pequeño, si no sales concentrado, te perjudica mucho".

A pesar de ello, el conjunto ilicitano tuvo todo el partido por delante para remontar el marcador adverso. "Nos ha faltado paciencia. Nos precipitamos y fuimos mas verticales de lo que deberíamos. Deberíamos haber circulado más el balón y haber tenido más paciencia. Así habríamos tenido más ocasiones, aunque el campo estaba seco y no ayudaba".

Josan quiere olvidar la derrota y pensar ya en el próximo partido frente al Peña Deportiva Santa Eulalia de Ibiza, que se disputará el domingo (12 horas), en el Martínez Valero. "Hay que seguir trabajando, corregir errores y pensar en que tenemos que sacar los tres puntos en el siguiente partido".

Por último, Josan es consciente que en el Martínez Valero tendrá más espacio para realizar su juego. "Para mí y para cualquier jugador al que le guste el buen trato de balón y la velocidad".