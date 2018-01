Josico deja fuera de la lista a Manuel Sánchez y se lleva a Manu

La expedición del Elche CF ha partido hacia Peralada donde mañana se enfrenta, a partir de las 12 horas, al equipo catalán. Josico ha dejado fuera de la convocatoria a Manuel Sánchez, mientras que el recién llegado Manu está entre los elegidos. Con 19 jugadores disponibles, el filial Benktib entre ellos, se ha quedado fuera el centrocampista cordobés. Manuel Sánchez sólo ha jugado minutos en los encuentros ante Badalona y Aragón. Ante el filial aragonés actuó de central en la recta final del duelo.

Iván Sánchez, ausente en los últimos tres partidos por sanción, Zotko y Manu entran en la lista por Adrián Jiménez, Edu Albacar y el mencionado Manuel Sánchez.

El once inicial no variará mucho del que goleó hace una semana al Deportivo Aragón (5-1). Zotko entrará en lugar del sancionado Edu Albacar, aunque no se descarta que entre un extremo puro ahora que ya tiene en el grupo a Iván Sánchez y Josan, lo que mandaría a Lolo Plá al banquillo.

Lista de 18 convocados:

Porteros: José Juan y Guille Vallejo.

Defensas: Tekio, Manu, Zotko, Gonzalo Verdú e Iván Calero.

Centrocampistas: Jony Ñíguez, Provencio, Iván Sánchez, Collantes, Josan, Benktib y Javi Flores.

Delanteros: Benja, Nino, Lolo Plá y Sory Kaba.