Manu: «El Elche tiene todo para ascender, pero hay que ir paso a paso»

José Manuel Rodríguez, Manu, lateral del Elche CF, entrenó ayer por la mañana con sus nuevos compañeros en el estadio Martínez Valero y, sobre, las 12.30 horas, fue presentado por Jorge Cordero, director deportivo del club ilicitano, como nuevo futbolista franjiverde para lo que resta de campaña y con opciones para una más. Llega a cubrir la vacante que ha dejado en el lateral izquierdo Adrián Jiménez.

En su comparecencia ante los medios se mostró muy seguro de sí mismo y no dudó en afirmar que «a mis 33 años nunca he tenido un reto tan interesante como este. El Elche es un club de Primera División que por circunstancias está en Segunda B».

Seguidamente reconoció que «cuando me lo plantearon, no me lo pensé dos veces y menos en la situación en la que estaba. Sólo viendo el estadio ya te puedes dar cuenta de lo que hay detrás. Lo tiene todo para ascender, pero hay que ir paso a paso. Con el nombre en Segunda B no consigues los objetivos y hay que luchar jornada a jornada, aunque suene al tópico de siempre. No queda otra. En junio haremos las valoraciones».

Dice estar preparado para viajar a Peralada hoy a pesar de que ha jugado muy poco en su anterior equipo. «Llego a aportar desde ya. Necesito ritmo de competición, pero con ganas e ilusión se puede suplir todo. Físicamente me encuentro muy bien y estoy a disposición del entrenador. Vengo de no competir, pero trabajando duro en los entrenamientos cogeré el ritmo», señaló antes de declarar que «me sorprendió no jugar más en la Cultural. ¿Motivos? Esa pregunta habría que hacérsela al entrenador. Me voy encantado a León después de diez años en Lugo y por lo que sea no cuajas. Me sorprendió no jugar un poco más, pero son decisiones de un técnico que hay que afrontarlas como puedes. A nivel personal y deportivo, jamás me podrán achacar nada. Es una experiencia que he pasado. Quiero olvidarme de eso y centrarme en el Elche. Me va la vida en ello», apuntó.

El nuevo jugador del Elche no teme la competencia en la banda izquierda con Edu Albacar, uno de los referentes del equipo. Se desenvuelve en el campo como lateral izquierdo, aunque también lo ha hecho como interior. «Lo que quiero es jugar. Puedo hacerlo por delante, pero me encuentro más cómodo de lateral. Conozco la experiencia de Edu Albacar, pero vengo para ayudar al Elche a salir de Segunda B. Eso es lo importante». Reconoció que «me han acogido muy bien. Conocía a Lolo Plá y José Juan y me había enfrentado a Nino». El jugador restó importancia al hecho de afrontar su primera aventura profesional fuera del norte de España e insistió que su mayor motivación es jugar para una institución enorme por un reto apasionante. En el fútbol, da igual norte o sur. Tengo la suerte de volver a coincidir aquí con compañeros que tuve en el Lugo».

Tuvo la oportunidad de hacer un apartado con Josico al final del entrenamiento y hoy espera estar entre los elegidos. Sería su primer paso.