Manu, uno más en la plantilla del Elche

Manu Rodríguez ya entrena con sus nuevos compañeros. El lateral, que llega procedente de la Cultural Leonesa de Segunda División, se ha ejercitado con la plantilla en el Martínez Valero antes de que se haga su presentación oficial a las 12.15 horas. El futbolista, que esta temporada apenas ha tenido oportunidades y sólo ha disputado dos partidos de Liga (180 minutos) y dos de Copa (180 minutos), está en condiciones de jugar y no se descarta que mañana viaje con el equipo a Peralada debido a la baja de Edu Albacar, quien tiene que cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas, lo que deja a la plantilla sin ningún lateral izquierdo específico.

Su adaptación va a ser rápida, primero por su veteranía y segundo porque conoce a varios jugadores de la actual plantilla franjiverde como José Juan, con quien coincidió durante cinco temporadas en el Lugo; y Lolo Plá, quien también fue compañero suyo hace dos campañas en el conjunto gallego.

El que no ha entrenado con sus compañeros ha sido Adrián Jiménez, que ayer rescindió su contrato con el Elche y parece que el Atlético de Madrid B puede ser su destino. Tampoco han estado los lesionados Corozo y Primi, que continúan con su labor de rehabilitación de sus respectivas lesiones.