Manu: "El Elche es para mí un reto impresionante"

Manu Rodríguez ha firmado por una campaña y con opciones a una más, en sustitución de Adrián Jiménez, con muchas ganas de regresar a Segunda División. "Este es un proyecto muy bonito y cuando me plantearon venir no lo dudé. Es un equipo de Primera que está por accidente en Segunda B. Es un reto que me llega a los 33 años que nunca he tenido antes. Es apasionante", ha confesado en su presentación como franjiverde el exjugador de la Cultural Leonesa.

Tras su primer entrenamiento, al lado de sus compañeros en el Martínez Valero, está preparado para viajar a Peralada mañana. "Físicamente me encuentro muy bien y estoy a disposición del entrenador. Vengo de competir, pero trabajando duro en los entrenamientos", ha señalado antes de declarar que "me ha sorprendido no jugar más en la Cultural, pero ahora sólo pienso en este proyecto y me encuentro muy ilusionado", apunta.

Reconoce que "me han acogido muy bien. Conocía a Lolo Plá y José Juan y me había enfrentado a Nino. Para ser el primer día todo muy bien". Puede jugar tanto de lateral como de interior, pero se encuentra más cómodo en la primera posición. Sabe de la competencia que va a tener en esa demarcación con Edu Albacar e Iván Calero pero "lo importante es que todos juntos trabajemos para regresar a Segunda".

Manu Rodríguez Morgade tiene 33 años y aunque nació en Wetzi (Suiza), tiene nacionalidad española y ha realizado la mayoría de su carrera en tierras gallegas. Militó durante cuatro temporadas en el Ourense, en Segunda División B, y ha jugado diez en el Lugo, donde es toda una institución y llegó a ser capitán. Con el conjunto lucense ha estado cinco campañas en Segunda B y otras tantas en Segunda, logrando un ascenso a la categoría de plata. Este año recaló en la Cultural Leonesa y ahora ha aceptado la oferta franjiverde para intentar ayudar a lograr el ascenso.

Josico, técnico del Elche, ha deseado suerte a Adrián por su marcha y ha elogiado al recién llegado Manu.