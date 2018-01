Josico: "La plantilla se ha mejorado en el mercado de invierno"

Josico, técnico del Elche CF, ha reconocido esta mañana que en el mercado de invierno se ha mejorado la plantilla y falta tener paciencia para que los recién llegados vayan evolucionando. "Todos los jugadores que han venido tienen mi visto bueno y si lo hemos hecho ha sido para mejorar", ha señalado.

El preparador manchego declara que "vamos equilibrando poco a poco la plantilla y con el nuevo sistema el tener un zurdo abierto en banda nos daría alguna solución más, como lo hace Collantes por la derecha. De todas formas, Josan e Iván Sánchez pueden adaptarse. Habrá que estar al loro en el mercado por si hay algo que nos interesa".

Josico piensa que no van a existir más salidas en el equipo a pesar de que jugadores como Sory Kaba y Guille Vallejo han barajado irse y se rumorea de Lolo Plá como refuerzo del Córdoba. Ha reconocido que ha hablado con Guille y le ha dejado claro que "estoy contento con él. Está jugando José Juan, pero si sigue trabajando en cualquier momento puede tener su oportunidad. Es joven, quiere jugar, pero si queremos conseguir el objetivo vamos a ser necesarios todos".

Sobre el delantero guineano ha apuntado que "he hablado con él y me ha dicho que se equivocó en ciertas actitudes en el partido ane el Aragón y pidió perdón. Está comprometido y está a muerte. Es un jugador importante para este club y de cara al ascenso. Cuento con él y me tiene que demostrar en el día a día que está para jugar".

Entiende que haya equipos de Segunda interesados por futbolistas suyos y en el caso de Lolo Plá sabe que es un asunto que debe gestionar el club. "Está encontrando su sitio, tiene gol y por la izquierda nos está dando. Mi opinión es que es un jugador importante, que va a ir a más y que lo necesitamos".