El Córdoba está interesado en Lolo Plá para reforzar su ataque

El digital Cordobadeporte.com afirma en la capital andaluza que el equipo califal está interesado en el fichaje de Lolo Plá, como complemento en ataque de Sergi Guardiola, en su lucha por evitar el descenso a Segunda División. En estos momentos, el mediapunta extremeño es titular en el equipo franjiverde y el pasado domingo marcó uno de los goles del equipo de Josico al Aragón. Fue la diana 5.000 del equipo franjiverde. En el nuevo sistema del preparador manchego encaja tirado a banda izquierda, pero la posible llegada de un banda izquierda podría ponerle las cosas difíciles en el once. El Elche cuenta con cuatro delanteros y de momento Lolo Plá y Benja están jugando desde el inicio, mientras que Nino y Sory Kaba deben esperar.

Jorge Cordero, director deportivo del Elche, ha dicho no saber nada de manera oficial, mientras que Josico, técnico franjiverde, confía en su continuidad en el equipo después de reconocer que no le extraña que haya equipos de Segunda interesados en alguno de sus futbolistas.