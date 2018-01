"El cambio de sistema lo hacen bueno los jugadores, pero se ha notado"

Gonzalo Verdú, uno de los capitanes de la plantilla del Elche, ha sido el encargado de atender a los medios de comunicación esta mañana después del entrenamiento. El central franjiverde ha reconocido que el equipo ha recuperado la autoestima después de las dos últimas victorias. "El estado anímico es muy importante y ha cambiado con dos victorias bien trabajadas.Pero la mejora debe ser progresiva y todavía no hemos hecho nada", advierte.

El futbolista cartagenero ha admitido que el cambio de sistema con tres mediapuntas y un único delantero les ha venido bien. "Por las características de los jugadores, nos ha venido bien el cambio y nos ha activado. El míster ha podido dar con la tecla, pero el sistema lo hacemos buenos los futbolista, aunque el cambio se ha notado".

Verdú también se ha referido a las palabras de ayer de Javi Flores, quien comentó que la plantilla se había dando cuenta de que con lo que estaban dando no les alcanzaba y había puesto una marcha más. "A veces das todo, pero no te llega. El estado anímico que hemos recuperado con las victorias también no ha dado ese impulso que necestábamos".

En los dos últimos envites, el Elche ha recuperado solidez defensiva, pero, sobre todo pegada arriba, que ha coincidido con el cambio de sistema. Sobre eso, el defensa ha señalado que "cuando no metes gol, los partidos se complican y surgen las dudas. Este equipo es muy fuerte a partir de robo y con espacios, así hemos marcado muchos goles. Hemos crecido defensivamente y hemos salido reforzados con el acierto de cara a gol".

Gonzalo Verdú ha descartado que haya habido dudas y fisuras en el vestuario cuando los resultados no han llegado. "Cuando no ganas, parece que todo está mal, pero todos remamos en la misma dirección. Ganar un partido difícil como fue el de Badalona nos ayudó y ese puede ser que fuera el punto de inflexión.

Al capitán también se le ha preguntado si le había sorprendido la decisión del club de prescindir de Golobart. "Sí, porque dijo que quería seguir y pelear por un puesto. Ayer entrenó con normalidad y cuando terminamos fue cuando se lo comunicaron. Son cosas que deben arreglar el jugador y el club". Y sobre la posible llegada de un nuevo central y a la pregunta si lo considera necesario ha respondido que "hay centrales en la plantilla, pero si el mercado te da la posibilidad, el Elche debe ser ambicioso. Si la dirección deportiva cree que es necesario incorporar a otro, bienvenido sea".

En lo que no se ha querido pronunciar el central es sobre si la plantilla ha mejorado o no con los movimientos del mercado de invierno. "El tiempo lo dirá. Vinieron jugadores que habían hecho una gran temporada anterior y que no han tenido suerte. Al final de temporada se verá si es mejor o peor.

En cuanto al choque del domingo en Peralada ha comentado que "a pesar del resultado de la primera vuelta (4-1), tuvieron fases de dominio, cuenta con gente rápida y joven. Además, se ha reforzado en el mercado invernal. Juega en un campo pequeño y no nos lo pondrá fácil, pero debemos hacer el partido largo y esperar nuestro momento".