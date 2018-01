Josico recupera el juego por las bandas con Iván Sánchez y Josan

El club ya no ve prioritario un jugador de banda izquierda.

Josico ha demandado en más de una ocasión más juego y desborde por las bandas. Incluso, el técnico franjiverde llegó a decir que vendría bien el fichaje de un futbolista de banda izquierda.

Pero, en estos momentos, esa no es una prioridad de la comisión deportiva. Más si cabe con la recuperación de Iván Sánchez y que Josan, uno de los fichajes del mercado de invierno, ya está preparado para adquirir protagonismo.

El extremo jienense volverá el próximo domingo (12 horas) frente al Peralada tras cumplir los tres partidos de sanción, por su expulsión frente al Olot estando en el banquillo.

Por su parte, Josan que el pasado domingo contra el Aragón ya entró en la convocatoria, está preparado para debutar, una vez que se ha recuperado de los problemas musculares que arrastraba de su etapa en el Albacete y ha cogido tono físico.

De esta forma y a pesar de que ambos son diestros, pueden jugar perfectamente en la banda izquierda a pierna cambiada. Además, en los últimos envites, Josico está utilizando en esa posición a Lolo Plá, mientras que Iván Calero su posición natural es la de extremo izquierdo y Javi Flores se puede adaptar y ha jugado bastantes partidos en ese puesto.

Por lo tanto, en el club ilicitano consideran que si no sale alguno de estos jugadores, algo que sería una sorpresa, va a ser bastante complicado que llegue un futbolista específico de banda izquierda. De hecho, hace bastante tiempo, a la comisión deportivo le ofrecieron a Vicente Pérez Madrid, que ha terminado fichando por el Fuenlabrada y lo descartó.

Cordero también se interesó por José Fran, pero terminó fichando por el Hércules.



Reforzar la defensa

El director deportivo franjiverde está centrado en la contratación de un central con experiencia y de un lateral izquierdo que permita la salida de Adrián Jiménez, que ha solicitado marcharse por un problema personal y necesita estar lo más cerca posible de su Madrid natal.

A pesar de la llegada de Zotko y que Edu Albacar pueda actuar en el centro de la zaga, el Elche necesita un defensa con galones que forme pareja con Gonzalo Verdú. Ese papel está asignado a Golobart, pero el catalán no ha rendido como se esperaba y, además, tiene en contra a buena parte de su afición. La entidad franjiverde y el entrenador, dejándolo fuera de la convocatoria el pasado domingo a pesar de la falta de centrales, le ha enseñado la puerta de salida, pero, hasta el momento, el jugador no está dando muchas facilidades y está dispuesto a cumplir su contrato.

Cordero intentó firmar a Molo, que ha recalado en el Murcia y ha preguntado por Charlie Ianson y por Íñigo López, pero ninguno de los dos quiere dejar el Granada y el Huesca, respectivamente, aunque el exfranjiverde, a última hora, podría cambiar de opinión.

En cuanto al lateral izquierdo, otro exjugador del Elche como es Iriondo también es objeto de deseo, pero al igual que Charlie e Íñigo López, su fichaje o cesión del Granada resulta un tanto complicada.