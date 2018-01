Javi Flores: "Hemos metido una marcha más"

Javi Flores, mediocentro del Elche, ha sido muy claro esta mañana en la sala de Prensa del estadio Martínez Valero y tras el entrenamiento ha confesado que la clave de la mejoría del equipo en los dos últimos partidos, en los que ha goleado a Badalona (1-3) y Aragón (5-1), no ha sido el cambio de sistema sino el hecho de que "la plantilla se ha dado cuenta que con lo que estábamos poniendo no nos llegaba". Entiende el cordobés que "hemos metido una marcha más en intensidad" y no olvida que arriba "tenemos más acierto y poco a poco vamos asimilando lo que quiere de nosotros el entrenador".

Flores asume que "cuando empiezas la Liga piensas que siempre queda tiempo por delante, hasta que llega un momento en el que te das cuenta que no queda tanto y que con lo que estás haciendo no te da para meterte arriba. A partir de ahí hemos puesto remedio".

"Queda mucha Liga por delante y hay tiempo para todo", ha señalado cuando se le ha preguntado por la posibilidad incluso de llegar al primer puesto en la tabla que ahora tiene con ventaja el Mallorca.

En un aspecto más personal asume que "jugando como mediapunta tengo más libertad para moverme por todos los sitios y buscar espacios para poder recibir y crear desventaja con el equipo rival. Me estoy encontrando muy a gusto y más con jugadores del nivel de Benja o Nino, a los que no les hace falta tener muchas ocasiones para marcar".

Quizás su único déficit está siendo el gol. "He tenido dos oportunidades claras y no he marcado. Me he ido a casa un tanto enfadado por ello, pero espero que lleguen cuando hagan más falta al equipo para sumar los tres puntos".

Además, el físico le está acompañando y apenas esta teniendo lesiones. "La presencia de Aitor Soler es importante. Un readaptador que mira el aspecto preventivo y después de los entrenamientos", sentencia.