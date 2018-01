Lolo Plá firma el gol 5.000

El emeritense llevaba sin ver puerta en Liga desde el 17 de septiembre.

Lolo Plá necesitaba el gol como el comer y el domingo, ante el Aragón, encontró la recompensa a su trabajo diario. Para un delantero como él, que la pasada campaña en el Toledo marcó 15 goles en 26 partidos, entre Liga y Copa del Rey, sumar cuatro dianas en la actual, tres de ellas en el torneo del K.O., era un corto bagaje y frente al filial maño se sacó un poco la espina y su depósito de autoconfianza se llenó de cara a una segunda vuelta en la que su participación va a ser fundamental para que el equipo luche por el ascenso a Segunda División. Hasta ahora había sumado una diana en la Liga, frente al Peña Deportiva (17-09-2017), y tres en la Copa Rey, en los duelos ante Badalona, Durango y Atlético de Madrid. El domingo volvió a saborear la celebración de un gol propio, una diana que tiene su transcendencia a pesar de que fue la cuarta de un partido que ya estaba resuelto.Casi sin quererlo, Lolo Plá tuvo el privilegio de entrar en el libro de la historia del club franjiverde ya que fue el autor de la diana 5.000 del Elche desde su creación, en partido oficial. «Para mí un placer», escribía en su cuenta de Twitter cuando se enteró de su gol «milenario».De esta forma, el delantero pasa a formar parte del olimpo franjiverde en el que también figuran los recordados Mariano Armentano, Milos Kostic, César Rodríguez y Ricardo Martínez. Según el servicio de documentación de Antonio J. Pamies, Ricardo Martínez, «Ricardito», fue el autor del gol 1.000 del Elche en un duelo del Grupo VII de la Tercera División. Ganaron los franjiverdes 6-0 al Atlético Linares y él firmó el primer millar oficial de dianas de la entidad ilicitana. Ricardito nació en Santomera (25-1-1930). Jugó en el Alhama y posteriormente en el Peña Golosa de Alcantarilla, un equipo de Primera Regional. En el segundo partido se midió al Ilicitano y el Elche CF lo fichó con 16 años.Dos campañas estuvo en el equipo franjiverde antes de que Santiago Bernabéu se lo llevara al Real Madrid. También vistió la camiseta de Plus Ultra, Valladolid, Las Palmas y Atlético Baleares.

El gol número 2.000 lo consiguió el mítico César Rodríguez en un partido de Copa del Rey jugado ante el San Fernando, un 24 de abril de 1960. Los franjiverdes ganaron 4-2. El leonés, que ejercía de entrenador y jugador, que llevó al Elche de Tercera a Primera División en tres años, hizo esa tarde dos goles, mientras que Cayetano Ré y Pahuet completaron los cuatro.

Kostic hizo el tres mil. Milos Kostic, autor del gol 3.000 del Elche, llegó al equipo franjiverde en el verano de 1980 procedente del OFK de Belgrado. Estuvo tres campañas y en un duelo jugado el 12 de abril de 1981 marcó esa diana. Los franjiverdes ganaron 2-1 al Castilla de Ochotorena, Chendo y Salguero y el recordado futbolista yugoslavo metió el del triunfo ante el filial del Real Madrid.

Hubo que esperar hasta el 27 de septiembre de 1998 para celebrar con Mariano Armentano el gol número 4.000 del Elche. El delantero argentino lo logró en el Martínez Valero ante el Levante (2-2). Los granotas se pusieron por delante en el marcador por mediación de Constantino y Garrido, pero Huegun y, posteriormente, Armentano, igualaron la contienda. El bonarense militó en el Elche durante tres campañas. Subió con los franjiverdes a Segunda División en la temporada 98-99. Luego, en la categoría de plata estuvo otra campaña antes de recalar en Osasuna. Regresaría en la 2002-2003.Lolo Plá ha sido el quinto «milenario» dentro del Elche CF. Su diana ante el Deportivo Aragón tendrá un rincón en el libro de oro del club que ahora preside Diego Garía. A partir de ahora, confía en que vengan más goles y, sobre todo, que el equipo pueda volver a Segunda División con los que se capaz de hacer todo el equipo.



Un paso adelante

«Lo importante era encontrarse a uno mismo», señalaba el delantero del Elche al final del partido del domingo antes de confesar que «el equipo estuvo bastante bien y disfrutó. Ahora, hay que mirar al siguiente partido, que será muy difícil fuera de casa».Plá reconocía que al vestuario «le hacía falta una victoria contundente, que el equipo disfrutara y la afición se uniera porque los últimos partidos no habían sido buenos. Pero podemos dar muchísimo más. En esta ocasión tuvimos poco juego, pero muy buena efectividad. Otras veces fue al revés. Hay que compensarlo y tenemos mucho que mejorar». Con estos dos triunfos consecutivos el equipo ha tomado vuelo. «Cogemos mucha moral. La semana pasada ganamos en Badalona, y vencer fuera de casa siempre es muy bueno. Queríamos regalarle un partido así a la afición, para que disfrutara. Ojalá podamos seguir en esta línea, pero vamos a tener que pelear mucho porque los rivales vienen con muchas ganas y con el cuchillo. Tenemos que demostrarles que somos mejores». Con relación al nuevo dibujo del equipo en el campo señaló que «los resultados mandan. Estamos ganando con solvencia. Bienvenido sea y ojalá sigamos con esta racha de triunfos».En el plano personal, el delantero extremeño Lolo Plá no se siente titular, a pesar de que ha salido en el once los dos últimos partidos. Sólo piensa en trabajar día a día. «Tengo compañeros bastante buenos que pueden hacerlo igual o mejor que yo. La competencia es perfecta y lo importante es que saquemos los resultados adelante para conseguir el objetivo, que no es otro que el ascenso» a la categoría de plata.