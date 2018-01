Josico: «Lo mejor ha sido ver a los jugadores disfrutar en el campo»

Josico Moreno pudo, por fin, conseguir una victoria contundente como entrenador del Elche. El técnico franjiverde aseguró después del partido que «más allá del partido y de los goles, lo que más me ha gustado ha sido ver a los jugadores disfrutar el campo, tocar el balón y pasárselo bien».



El preparador del conjunto ilicitano señaló que «era un partido trampa. Veníamos de ganar en un campo difícil y al Aragón lo hemos hecho que parezca más flojo con nuestra actitud en el campo. Ningún equipo lo había pasado hasta ahora por encima. Hemos tenido un buen día y nos hemos sentido cómodos».



A pesar del triunfo, la goleada y situarse en la clasificación a tres puntos del quinto clasificado, Josico avisa de que «puede parecer que después de dos victorias te vas a salir de la tabla, pero queda mucho por delante. Igual que me ha gustado ver a Lolo Plá trabajar muchos, a Collantes desbordar o a Tekio que le faltaba campo, lo que no me ha gustado es que el Aragón nos rematase cuatro veces porque habrá otros rivales que no perdonan. Las cosas cambian de una semana a otra, hay que seguir recuperando jugadores y ahora debemos corregir los errores y preparar bien el encuentro frente al Peralada».



En cuanto a los nombres propios, sobre la ausencia de Golobart en la convocatoria, a pesar de tener sólo ha Gonzalo Verdú como central específico, el técnico explicó que «decidimos dejar a Adrián en el banquillo, Albacar nos da cosas a balón parado y siempre busco lo mejor para el equipo. Hemos optado por esa decisión y cada uno que saque sus conclusiones».



Sobre la titularidad de Iván Calero en el lateral izquierdo en lugar de Adrián indicó que «me guío por los entrenamientos y las sensaciones. Con Calero estaba siendo injusto porque entrena bien y siempre está callado y he decidido que juegue ahí porque nos podía dar cosas a pierna cambiada. No ha tenido nada que ver con que haya pedido salir».



Josico también se refirió al buen partido de Benja: «Juega mejor como único delantero. Me gustaría poner a los cuatro, pero tengo que buscar el equilibrio»,



Por último, también habló sobre Sory Kaba. «Todos quieren jugar. Ha salido con buena actitud, el partido estaba resuelto y para demostrar que el entrenador está equivocado. Si se ha dejado ir, cada uno se califica con su hechos».