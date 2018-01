Festival de goles del Elche

El Elche-Aragón duró 50 minutos. Justo el tiempo en el que Benja, en dos ocasiones, y Gonzalo Verdú, marcaron los tres primeros goles de los locales. A partir de ahí, los franjiverdes lo tuvieron fácil y llegaron las dianas de Lolo Plá y Nino. Los ilicitanos fueron una auténtica apisonadora en esa segunda mitad ante un filial con pie y medio en Tercera División. Segunda victoria consecutiva de los pupilos de Josico que abren brecha sobre el quinto clasificado en la tabla.

Dos goles de Benja acallaron los pitos de una afición a la que no le gustó el equipo en la primera parte. El catalán marcó la diferencia en un período en el que el filial maño quiso y no pudo. No se notó sobre el campo la diferencia entre el colista y el Elche. Pero arriba, Benja no perdonó. Su pegada resultó determinante.

El Elche se adelantó en el marcador en el minuto 6, pero, a partir de ahí, se perdió en la mediocridad. No dominó el centro del campo y dejó que el Aragón fuera el dueño del balón. Incluso los maños tuvieron un par de ocasiones para empatar, pero se mostraron muy bisoños arriba.

Se escucharon pitos en la grada, pero, al borde del descanso, Benja firmó su segunda diana, aprovechando una indecisión rival, y dejó el partido visto para sentencia.

Nada más empezar la segunda mitad, Gonzalo Verdú, a la salida de un córner, hizo el tercero y el filial maño bajó los brazos de forma definitiva.

Seguidamente, Lolo Plá, firmó el gol cinco mil oficial del Elche, según informa Antonio J. Pamies. El quinto de la tarde lo marcó Nino, que había salido unos minutos antes entre la ovación de una afición que lo venera. Los maños maquillaron el marcador con una diana de Rai en el 81. Los noventa minutos terminaron con la ovación de la afición, después de los pitos escuchados ante Olot y Sabadell. Lo mejor, el resultado, y el olfalto goleador de Benja. Lo peor del partido, la quinta cartulina de Edu Albacar, que le impedirá jugar el próximo domingo ante el Peralada. Josico recuperará a Iván Zotko e Iván Sánchez.