El defensa Edu Albacar será central y Golobart tiene difícil volver a jugar

Las bajas de Primi y Zotko han dejado a Josico con Gonzalo Verdú como único defensa central específico. Según los ensayos de la semana, todo hace indicar que Edu Albacar va a ser su pareja en el centro de la zaga y que Adrián Jiménez seguirá en el lateral izquierdo. Las otras dos alternativas eran Manuel Sánchez, a pesar de ser pivote, y Golobart.



El catalán sería la opción más natural, pero, salvo sorpresa, no jugará porque su salida en el mercado de invierno es inminente. Tanto Josico como el director deportivo, Jorge Cordero, han dicho esta semana que mientras sea futbolista del Elche puede jugar. Pero parece difícil porque no entra en ninguna quiniela y en los entrenamientos no ha probado con él.