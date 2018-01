Filial El Ilicitano juega hoy en la cancha del Torre Levante

? El Ilicitano se enfrenta esta tarde, a partir de las 16 horas, en el Municipal de Orriols, al Torre Levante. El filial franjiverde llega con la moral por las nubes al recinto del equipo valenciano después de empatar en la última jornada con el líder Atlético Levante en el estadio Martínez Valero en un trepidante duelo. Los pupilos del técnico David Bascuñana necesitan sumar para no volver a caer a la zona de descenso. Los ilicitanos suman 20 puntos, los mismos que Paiporta y Almazora, que están situados entre los últimos cuatro equipos del grupo VI de la Tercera División. Por su parte, el Torre Levante necesita la victoria para no perder el tren de la promoción de ascenso. Bascuñana no podrá contar para este importante encuentro con Jero Rocamora.