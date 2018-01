Josico: "Esta semana he visto al equipo despistado"

"Si no estamos metidos el domingo en el partido no vamos a ganar". Palabras de Josico Moreno dirigidas a la plantilla del Elche CF después de una semana en la que ha percibido dentro del grupo "una cierta relajación" tras lograr la victoria el pasado domingo en Badalona (1-3). "El partido en Badalona nos reforzó, pero veo al equipo un tanto despistado y por eso he apretado. Cuando uno viene de ganar le parece que ha hecho todo y hay que seguir. No nos podemos quedar ahí".

El preparador franjiverde insiste en que el Aragón "es un rival al que hay que tener mucho respeto. El Aragón de ahora no tiene nada que ver con el del comienzo. Los partidos los hacen complicados y merecieron ganar en Mallorca".

Sobre el dibujo táctico a utilizar el domingo ante el filial maño explicó que "valoramos las dos opciones. Javi Flores nos puede dar mucho en la mediapunta". Al ser preguntado por si Nino puede ser titular, autor de dos goles en Badalona, ha dicho que tiene posibilidades de jugar desde el inicio "como muchos jugadores que tienen ganas de contar con minutos. Todos trabajan para ser titulares. Nino salió en Badalona y marcó dos goles y tuvo ocasiones. Es un jugador que nos ha dado cosas de refresco, como lo hizo también en Lleida, y también nos puede dar de inicio. Si generamos ocasiones como el otro día, marcaremos goles".

Finalmente, Josico ha hecho un guiño a la grada y ha señalado que "me gustaría que la afición esté con el equipo. Sé que hay altibajos y partidos que no se dieron como se esperaba, pero necesitamos estar juntos y crear un ambiente en el que los jugadores se sientan arropados. Entre todos tenemos que sacar esto adelante".