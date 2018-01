Albacar gana la partida

Edu Albacar, ayer, toca un balón en presencia de Adrián y Manuel Sánchez.

Edu Albacar, ayer, toca un balón en presencia de Adrián y Manuel Sánchez. Antonio Amorós

«Si las cosas van bien, no creo que haya que cambiar. Aunque juguemos con un delantero, los tres que actúan por detrás son atacantes. Creamos ocasiones, ya sea con uno o dos delanteros». Palabras del centrocampista Daniel Provencio, expresadas ayer en la sala de Prensa del Martínez Valero, que dejan bien a las claras que el técnico Josico Moreno va a apostar el domingo, a partir de las 17 horas, por un 4–2-3-1 ante el Deportivo Aragón. Un dibujo que puso en liza el domingo pasado en Badalona y con el que salió satisfecho, aunque tuvo que recurrir, en la segunda parte, a un 4-4-2, con Nino en el campo y dos puntas, para decantar el duelo del lado franjiverde.

El preparador manchego quiere ganar de esta forma la batalla del centro del campo y que Javi Flores haga de enlace entre el doble pivote y el hombre más en punta. El cordobés, en esa demarcación, se maneja a las mil maravillas y es capaz de abrir huecos para sus compañeros.

Durante muchos minutos en Badalona el equipo se partió en dos y es fundamental que la conexión entre líneas sea perfecta y, a partir de la solidez defensiva, los hombres de ataque del conjunto ilicitano sean capaces de desequilibrar la contienda del lado franjiverde.



Ensayos en el Anexo

Josico mostró ayer por la mañana sus cartas y todo apunta a que Edu Albacar será el elegido para acompañar a Gonzalo Verdú en el centro de la defensa en el duelo ante el filial maño. El jugador tarraconense parece haberle ganado el pulso a Golobart en la lucha por ese puesto que ha quedado vacante con la sanción de un partido que le ha caído a Zotko, por acumulación de cartulinas amarillas. Cuatro las vio en su anterior equipo, el Valencia Mestalla y, la última, el pasado domingo en el Municipal de Badalona, ya con la casaca franjiverde.

En el partido de entrenamiento de ayer Albacar, ya recuperado totalmente de su lesión, formó en la zona central de la defensa, mientras que Golobart actuó en el teórico equipo suplente, lo que demuestra que no se cuenta con él para este partido cuando está en vísperas de abandonar el equipo en este mercado de invierno.

Jorge Cordero, director deportivo franjiverde, ya señaló el miércoles durante la presentación de Josan que el hecho que juegue o no el central catalán «es una decisión del entrenador. A día de hoy tiene contrato con el Elche y es un gran profesional». Por lo visto ayer Golobart no parece tener muchas opciones de ser alineado por Josico.

Por su parte, Tekio y Adrián Jiménez actuaron en los laterales y su presencia en el once está asegurada. Apuntar que Gonzalo Verdú volvió a retirarse del entrenamiento antes de tiempo por unas molestias, como lo hizo el miércoles, aunque no se espera que tenga problemas para estar en el once inicial. Recordar que Primi y Zotko son bajas. El primero, por lesión, y el ucraniano, por tarjetas.



Dudas en el doble pivote

Josico no quiso dar pistas sobre quién será el mediocentro que asuma las tareas defensivas, actuando de igual manera tanto Jony como Manuel Sánchez por delante de la defensa. Incluso a Manuel Sánchez lo situó ayer de central cuando Gonzalo estuvo ausente. Benktib, reserva en Badalona, parece haber perdido su plaza.

Provencio volvió a moverse en la zona creativa, con Collantes, Javi Flores y Lolo Plá por detrás de Benja. También tuvo su protagonismo en ataque Sory Kaba, aunque no se piensa que el punta catalán vaya a perder su puesto después de firmar en Badalona un gran encuentro.

Nino parece estar llamado a salir de revulsivo en la segunda mitad como sucedió en el último partido. Los dos goles marcados el pasado domingo no han cambiado la idea inicial de Josico y el almeriense volverá a estar sentado en el banquillo.

El grupo lo completaron los jugadores del filial Juanma Conesa, Rubis Samba, Ismael Benktib y Rubén García, además de un Peris que pese a no contar para el equipo sigue entrenando y ayer estuvo a un gran nivel cerrando la banda izquierda.



Lesionados

El lateral Corozo es el único de los lesionados que no está teniendo protagonismo con el grupo en estos momentos. Gonzalo Verdú realizó una hora de sesión y abandonó el campo anexo por una sobrecarga antes del partido de entrenamiento que diseñó Josico. El extremo crevillentino Josan combinó trabajo con el grupo y veinte minutos de carrera continua para recuperar el nivel físico que ha perdido en las dos semanas que ha estado trabajando al margen del resto de compañeros.

Finalmente, Primi sigue trabajando en su recuperación y ayer, durante veinticinco minutos ha estado con el readaptador Aitor Soler tocando y conduciendo balón, y haciendo cambios de dirección. Se espera que el canterano se una a la dinámica de la plantilla la próxima semana. Está evolucionando muy bien de su esguince de tobillo que lo ha alejado del once titular.