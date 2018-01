Provencio: "No vamos a fichar a ningún Messi"

El centrocampista del Elche, Daniel Provencio, ha confesado esta mañana, tras el entrenamiento matinal celebrado por el equipo ilicitano en el campo anexo, que "hay que sacar cuatro victorias durante este mes para recortar y ampliar distancias, por arriba y por abajo, a los rivales. En la primera vuelta sumamos 12 puntos".

El jugador madrileño tiene claro que la victoria en Badalona "nos ha dado alas y confianza para estar arriba. Antes, aunque estábamos en play off, parecía que era muy difícil que ganásemos partidos, y el domingo vencimos al Badalona, que estaba invicto en casa".

No se fía del Aragón, próximo rival el domingo, por mucho que vaya de colista. "Cualquier partido es difícil. Va el último, pero está haciendo las cosas bien, empató en Mallorca. Venimos de ganar y debemos refrendar el trabajo en casa, donde no estamos haciendo las cosas bien. La afición nos exige más".

Sobre el mercado de invierno, Provencio ha señalado que la clave está en la unión del grupo.Entiende que "no vamos a fichar a ningún Messi" y recuerda que "la base del equipo está aquí y para subir tenemos que estar todos unidos. Vendrán jugadores que serán uno más y debemos estar todos unidos. No conozco a ningún equipo que suba por una individualidad, sino por el bloque. Las victorias te dan unión, y el equipo está unido. Sin victorias, no afrontas la semana con el mismo optimismo".