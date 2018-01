«Me he equivocado, pero tenemos la mejor plantilla»

El director deportivo franjiverde, Jorge Cordero, admitió ayer que ha cometido errores en la confección del equipo, pero, al mismo tiempo no dudó en afirmar que cuenta con «la mejor plantilla» de la categoría. «Me hubiera gustado no tener que hacer tantos movimientos en el mercado de invierno. Por supuesto que me he equivocado, porque quien firma a los futbolistas soy yo, pero sigo pensando que tenemos la mejor plantilla», señal



Para el máximo responsable del área deportiva del Elche «el problema es que no hemos logrado hacer un equipo. Mejorar la plantilla no es cuestión de jugadores sino de ser un equipo. Si no viniera nadie más, no estaría preocupado y lo mejor sería que los que están acabasen la temporada, pero hay futbolistas que quieren salir. Estoy contento con lo que tenemos y lo que debemos hacer es mejorar como grupo y como equipo».



Cordero indicó que «estamos trabajando para intentar encontrar algo que mejore lo que tenemos, pero tampoco estoy preocupado. No nos tenemos que agobiar, porque contamos con futbolistas suficientes para conseguir el objetivo».



El directo deportivo también explicó porque había fichado a Josan y no a José Fran, cuando el santapolero es más un jugador de banda izquierda que es lo que demanda Josico. «Josan puede jugar por las dos bandas y los jugadores son los que deciden donde quieren jugar. José Fran estaba en el mercado, pero decidió fichar por el Hércules. No sólo el Elche está interesado en determinado futbolistas. Lo que necesitamos es velocidad por bandas y Josan nos la puede dar», comentó.