José Antonio Ferrández Pomares "Josan" ha sido presentado esta mañana, oficialmente, como nuevo jugador del Elche. A pesar de que se anunció su fichaje el pasado 30 de diciembre, el club ilicitano no ha querido realizar la presentación hasta tener el visto bueno del cuerpo médico, ya que arrastraba una lesión de su etapa en el Albacete.

El nuevo extremo franjiverde ha señalado que "ya me encuentro bastante bien. Esta mañana he hecho buena parte del entrenamiento con el grupo y luego he trabajado aparte para recuperar tono físicio y coger ritmo los más rápidamente posible".

El futbolista crevillentino, que ha estado acompañado en la sala de Prensa de su mujer y su hija, ha indiciado que "me siento muy contento. Cuando Jorge (Cordero) me llamó no me lo pensé dos veces. Quería venir al Elche y volver a estar cerca de casa".

Josan ya estuvo en la entidad franjiverde en su época de juvenil y ha comentado que "de diez años aquí han cambiado muchos las cosas. Tras el ascenso a Primera es un club con unas instalaciones y una infraestructura de Primera División y esa ha sido otra de las cosas por las que me decanté a venir".

El segundo fichaje del Elche en el mercado de invierno no elude la presión y ha asegurado que "vengo al Elche a ascender. La presión cada uno se la toma como considera, pero lo principal en centrarnos en el día a día y trabajar en los entrenamientos para conseguir el objetivo.".

El extremo ha consiguido ascender a Segunda de forma consecutiva en las tres últimas temporadas con el Huesca, UCAM y la temporada pasada con el Albacete. Su experiencia le dice que la clave es "tener un buen grupo, que haya un buen rollo en el vestuario y todos vayamos a una, aparte de la calidad de la plantilla". En ese sentido ha indicado que "jugador por jugador, el Elche tiene la mejor plantilla de Segunda División y ahora hay que trabajar en el campo para conseguirlo".

Josan no se considera un talismán en los ascensos "yo hago mi trabajo y, si luego, vienen los premios mejor". Incluso no descarta ser todavía primero en la clasificación al final de la liga regular. "Claro que todavía podemos ser primeros. Hace dos temporadas, cuando estaba en el UCAM, estábamos a diez puntos del Murcia y terminamos primeros y les sacamos a final de Liga tres o cuatro puntos. Si se trabaja y se hacen las cosas bien todavía se puede lograr".