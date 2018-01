El director deportivo del Elche, Jorge Cordero, ha aprovechado la presentación de Josan de esta mañana para dar un repaso a la actual situación del club ilicitano y a los movimientos del mercado de fichajes. "Estamos trabajando para intentar encontrar algo que mejore lo que tenemos, pero tampoco estoy preocupado, ni nos tenemos que agobiar porque contamos con jugadores suficientes para lograr el objetivo".

En cuanto a las posibles salidas de Adrián Jiménez y de Golobart ha señalado que "Adrián ya dijimos que tiene un problema personal y nos pidió salir, pero, hasta el momento, no hemos encontrado un recambio que mejore lo que tenemos. No hay nada cerrado. Y en cuanto a Golobart, sigue siendo jugador del Elche, es una gran profesional, independientemente de que le estén saliendo las cosas mejor o peor y está a disposición del entrenador para el domingo",

Incluso, Cordero no descarta que Peris se quede al final si no encuentran un buen recambio y Adrián insiste en marcharse. "De momento, estamos buscando otra cosa y Peris está buscando equipo. Tiene dos o tres opciones de equipos interesados. Pero en el mundo del fútbol puede pasar cualquier cosa y podría volver a tener ficha. Nunca se puede asegurar nada".

El director deportivo franjiverde admite que ha cometido errores y ha señalado que "me gustaría no tener que hacer tantos movimientos en el mercado de invierno. Por supuesto que me he equivocado porque quien firma a los futbolistas soy yo, pero sigo pensando que tenemos la mejor plantilla. El problema es que no hemos logrado hacer un equipo. Mejorar la plantilla no es cuestión de jugadores sino de ser un equipo. Si no viniera nadie más, no estaría preocupado y lo mejor sería que los que están acabasen la temporada, pero hay futbolistas que quieren salir. Estoy contento con lo que tenemos y lo que debemos hacer es mejorar como grupo y como equipo".

Cuando le han preguntado porque fichó a Josan en vez de a José Fran que es más un jugador de banda izquierda que demanda Josico, el máximo responsable de la parcela deportiva del Elche ha indicado que "Josan puede jugar por las dos bandas y los jugadores deciden donde quieren jugar. José Fran estaba en el mercado y decidió fichar por el Hércules. No sólo el Elche está interesado en determinado futbolistas. Lo que necesitamos es velocidad y Josan nos lo puede dar"

Jorge Cordero alabó la victoria del pasado domingo en Badalona. "Después de unas semanas complicadas en las que los resultados no han salido, pudimos conseguir una victoria importante. Maduramos bien el encuentro, fuimos de menos a más y decidimos en la segunda parte. Si jugamos como equipo vamos a ganar muchos partidos y cuando tenemos la pegada que mostramos en Badalona con Benja y con Nino cuando salió marcamos diferencias. Por eso tenemos que ser un equipo".

Por último, el director deportivo franjiverde no considera que el triunfo en Badalona sea un punto de inflexión. "Necesitábamos ganar y ahora debemos seguir trabajando todos a una y pensar en ganar el domingo al Aragón. Si creemos que ganando en Badalona ya hemos hecho algo, nos equivocaremos. Cumplimos con nuestra obligación. Ahora debeos centrarnos en el domingo y volver a sumar tres puntos más. Y si tenemos la suerte de lograr la victoria ya pensaremos en el siguiente encuentro".