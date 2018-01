Un triunfo sin presidente

El presidente del Elche, Diego García, no pudo acudir al Municipal de Badalona para presenciar el duelo del Elche tras una semana tensa en la que el asunto Nino exasperó a la afición. Fue el consejero César Nohales el que representó al club en el palco. También viajó el director deportivo Jorge Cordero.



Nino, que se desplazó con el equipo, comenzó el encuentro sentado en el banquillo. Salió en la segunda mitad, minuto 62, y revolucionó el partido en el que Zotko debutó con la camiseta franjiverde. Buenos primeros minutos como franjiverde del exjugador del Valencia Mestalla que vuelve a ser oscurecido por Nino, que se lleva todo el protagonismo tanto ayer en el campo, como el pasado jueves, durante su presentación.



Una de las ausencias más sonadas fue la del grupo de Esteban Molla, que después de diez años consecutivos desplazándose con el equipo y luciendo la camiseta franjiverde y la bandera, se quedó en casa. «Es duro comprobar cómo algunos no conocen ni quieren entender de valores, y los de mi Club, la Entrega, Lucha, Coraje, Honor, Esfuerzo, son sagrados, son innegociables. No quiero seguir pasando vergüenza, detrás de gente que no tiene compromiso, que no quiere defender un sentimiento, una pasión. Para mí Elche y el Elche CF lo son, aunque algunos no lo puedan entender, son mi vida», apuntaba un tanto desilusionado en su cuenta de Facebook Esteban. Unos seguidores del club ilicitano animaron al equipo en la grada y los jugadores les dedicaron el triunfo.



Los tres puntos de ayer permiten al Elche continuar en zona de play off al conservar la cuarta plaza con 34 puntos y recortar distancias con los tres primeros. Mallorca, Villarreal B y Cornellà fallaron esta jornada y su ventaja respecto al equipo ilicitano se ve reducida a diez, seis y dos puntos, respectivamente. El Elche sigue cuarto, pero con los mismos puntos que el quinto, el Ontinyent.