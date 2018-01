El Elche da marcha atrás y Nino sigue de momento en el club

El Elche decide dar marcha atrás y ahora Jorge Cordero, director deportivo del club, afirma que "no se va a rescindir el contrato de Nino. He reunido al jugador y a Josico en mi despacho para hablar de fútbol y hemos aclarado todo. Respetamos su profesionalidad y es un jugador más a disposición del entrenador. De ninguna manera saldría mal del equipo. Se ha intoxicado desde fuera del club para hacerle daño". Unas declaraciones que contrastan con lo que dijo ayer, que "es un tema delicado y doloroso. Luché mucho para que se quedara, y se lo agradecí. Pero el fútbol no tiene memoria. Los resultados no acompañan y hay que tomar decisiones. Josico ve a Benja y Sory como delanteros fijos y cree que Nino no puede aceptar el papel de quedarse sin convocar". En suma, de decir que el rol de Nino va a cambiar, a señalar que todo es una mentira ajena al club.

Cordero ha estado acompañado de Josico en la rueda de Prensa para dar explicaciones, en la que el club quiso que también estuviera el propio futbolista. El entrenador también insistió en la idea de que cuenta con él "aunque en un cambio sistema va a tener menos minutos".

Antes del entrenamiento, Josico ha reunido a toda la plantilla y ha explicado que no quiere a Nino fuera, aunque sí ha reconocido que va a cambiar de sistema. El almeriense se ha dirigido a sus compañeros para comunicarles que el sábado después del partido se pasó con su enfado, cuando fue sustuido.

El delantero es consciente de que en los últimos días se han manejado muy mal los tiempos con él, que se tuvo que enterar por fuera que iba a tener un papel secundario a partir de ahora. La respuesta de la afición ante su posible salida y la falta de dinero para rescindir el contrato del jugador ha obrado el cambio. De momento.