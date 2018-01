El club ilicitano busca un defensa con experiencia para abrir la puerta a Golobart

El director deportivo de Elche, Jorge Cordero, reconoció ayer que el defensa Ramón Golobart podría salir de la entidad en el caso de que el club ilicitano encuentre un central de experiencia en la categoría.

El hecho de que se haya fichado a un central como Iván Zotko no impide que el club esté buscando otro jugador para el centro de la defensa. El jugador ucraniano ocupa ficha sub 23.

También interesa un hombre de banda izquierda y no se descarta un lateral también por ese carril, ya que Adrián Jiménez ha pedido salir de la entidad por motivos personales, si bien el club no facilitará su marcha hasta que no encuentre a uno que pueda sustituirlo. Se está buscando un jugador que tenga ficha sub 23.



Salida de jugadores

De momento, se ha ido del Elche, en el mercado de invierno, Diego Benito al Cartagena, con el que ya debutó el pasado fin de semana. Tampoco se cuenta con Peris, aunque sigue entrenando en el Elche mientras encuentra equipo, ni tampoco con Nino y Golobart, que están en la puerta de salida.

Han llegado Jony, que ya debutó ante el Sabadell, el crevillentino Josan, que se encuentra lesionado, además de Iván Zotko, que confía en estrenarse el domingo en Badalona.