Nino negocia la rescisión de su contrato con el Elche

El delantero franjiverde Nino está muy cerca de abandonar la disciplina del Elche. No entra en los planes del técnico franjiverde Josico y negocia la rescisión de su contrato. Las próximas horas pueden ser decisivas para que el punta almeriense quede desvinculado del club de sus amores, una noticia que causa estupor ya que Nino es uno de los jugadores más emblemáticos del club a lo largo de su historia

Esta mañana, durante el entrenamiento, ha tenido una charla con el director deportivo, Jorge Cordero, para hablar sobre su futuro. Luego al vuelto al entrenamiento.

Tras el descenso a Segunda B el delantero almeriense renovó con el deseo de volver a la categoría de plata con el equipo ilicitano, pero tras un comienzo fulgurante de competición la dinámica del equipo ha entrado en una espiral negativa de la que no va a ser sencillo escapar.

Diego Benito fue el primero en abandonar el club y en la rampa de salidas se encuentran ahora Nino y Golobart, sin olvidar a Adrián Jiménez, que ha pedido irse por motivos personales.

Jorge Cordero, director deportivo, señala que "lo de Nino es puramente deportivo y que Josico va a cambiar de sistema y ha elegido a Nino como delantero con el que menos cuenta. El fútbol no tiene memoria".

Al mediodía Nino se ha reunido con el presidente Diego García y Jorge Cordero. El futbolista ya sabe las intenciones del club y tiene todo el mes por delante para cerrar su salida. Lo que tiene claro es que aquí no va a seguir por que no lo quieren. Pese a que Cordero ha dicho que de momento todo se paraliza la realidad es que se negocia su salida y mientras tanto seguirá entrenando con el equipo.

Sorprende que el futuro en el club ilicitano de un futbolista como Nino lo decida un entrenador que acaba de llegar y cuyos resultados no han mejorado los de su antecesor.