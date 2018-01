Josico cambia el dibujo

e. c. f.

Once inicial que presentó el Elche en el amistoso de ayer frente al Lokeren.

Manuel Sánchez y Jony prueban de centrales.

El entrenador del Elche, Josico Moreno, tiene claro que debe cambiar cosas para enderezar el rumbo del equipo y ayer aprovechó el amistoso frente al Lokeren de la Primera División de Bélgica, disputado en el Real Club de Golf de Campoamor, para variar el sistema táctico que estaba utilizando hasta ahora con dos delanteros y probar con un mediapunta para intentar llevar el control del juego.

Otro de los ensayos fue colocar a Manuel Sánchez, en el primer tiempo, y a Jony Ñíguez, en el segundo, en la posición de central ante las bajas de Golobart, por sanción, y de Primi, por lesión.

Los franjiverdes vencieron 4-3 y lo más destacado fue la buena actuación de Javi Flores, que marcó tres goles actuando desde la mediapunta. A Lolo Plá lo situó en la izquierda y en los primeros 45 minutos Jony y Provencio formaron el doble pivote. Collantes también estuvo muy activo por la banda derecha.

En la segunda parte, además de Jony como central, ensayó con Manuel Sánchez y Benktib en el doble pivote, aunque el joven marroquí se tuvo que retirar antes de tiempo por un golpe en un dedo del pie. En ese segundo tiempo siguió apostando por el mismo sistema de juego y colocó a Provencio en la mediapunta haciendo la labor de Javi Flores. En los últimos 30 minutos ya jugó con dos delanteros, sacó a Nino y el almeriense fue el autor del gol de la victoria.

El problema que está teniendo el Elche es a la hora de manejar los partidos. Por ello, aunque Josico ha insistido en que le gusta jugar con dos mediocentros y dos delanteros, los malos resultados le han llevado a intentar varias cosas para mejorar.

Todo hace indicar que el once inicial que salió en el primer tiempo será el que lo haga el domingo (17 horas) en Badalona. Por lo menos en el anterior amistoso, del pasado 30 de diciembre frente al Brugge, utilizó el mismo equipo titular que el domingo jugó contra el Olot.

El encuentro resultó muy movido, con mucho goles y con un Elche que vio puerta con facilidad, pero también concedió demasiado en defensa.

A los 10 minutos, Javi Flores, en una jugada personal marcó el 1-0. Cuatro después empató el Lokeren. En el 23, de nuevo Javi Flores, de tacón, anotó el 2-1. Pero en el 30 los belgas volvieron a igualar el marcador. Al descanso se llegó con 3-2 tras marcar Javi Flores, en el 43, el tercero de su cuenta particular. El conjunto belga empató, por tercera vez, en el 73 y en el 75 Nino marcó el 4-3 definitivo.

Josico terminó bastante satisfecho de la prueba, que fue seguida desde la banda por el director deportivo, Jorge Cordero, y por el secretario técnico, Sergio Mantecón.



Albacar trabajo en el gimnasio

Quien no se desplazó hasta Campoamor fue Edu Albacar, quien se quedó en el gimnasio del estadio Martínez Valero trabajando con el readaptador. No obstante, se espera que pueda entrar en la convocatoria para Badalona.