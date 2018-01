Cordero: "La salida de Nino es un tema deportivo"

Jorge Cordero, director deportivo del Elche CF, ha reconocido esta mañana, durante la presentación del central Iván Zotko, que el club está negociando la salida de Nino. Ha justificado que es una decisión deportiva ya que Josico ve más a "Benja y Sory Kaba como delanteros". Asume que "estamos buscando un equilibrio en la plantilla, existe un cambio de sistema y se está buscando más que una plantilla un buen equipo y no quiere tener a tantos delanteros. Le ha dicho que no va tener tantos minutos, igual no es capaz de asumir ese rol y Nino es el elegido para salir. Nadie olvida lo que Nino es para este club y hay que tratarlo con mucho tacto. Nino está cabreado, es lógico, pero hay que darle una salida".

Cordero recuerda que Nino "fue un fichaje que renové yo. Luché lo indecible para que no se fuera a un equipo de superior categoría y se lo agradecí. Como el fútbol no tiene memoria, las cosas van mal, los resultados y el juego no nos acompañan y hay que tomar decisiones".