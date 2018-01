"Hay que cambiar la dinámica y dar todos un poco más"

Javi Flores ha sido el encargado de atender a los medios de comunicación esta mañana, en las instalaciones del Real Club de Golf de Campoamor, tras el encuentro frente al Lokeren belga en el que los ilicitanos han vencido, por 4-1, con tres goles del mediapunta cordobés.

Flores se ha referido a la reunión que la plantilla mantuvo ayer con el presidente, Diego García, y con el director deportivo, Jorge Cordero, en la que los dirigentes pidieron aptitud y actitud. El futbolista aseguró que en el cónclave "no se habló nada de falta de actitud. Nos pidieron compromiso, que ya lo tenemos, pero muchas veces no se encuentra por qué las cosas no funcionan. Quizás no estuvimos tan fluidos contra el Sabadell, pero no merecimos perder. Si nos hubiéramos puesto por delante, el partido habría cambiado mucho. Estamos en ese momento en el que el balón no nos entra y a los rivales sí a mínima. Hay que cambiar esta dinámica cuanto antes".

El mediapunta del Elche también ha señalado que en el vestuario no ha molestado que la reunión se hiciera pública por parte del club. "No ha sido ningún tipo de reprimenda. Al revés, nos dijeron que están con nosotros y que saben que estamos un gran esfuerzo, pero nos piden más porque saben que podemos dar ese plus para estar entre los cuatro primeros. El grupo se lo ha tomado bien y espero que el domingo en Badalona se vea ese cambio.

Sobre los malos últimos resultados, el jugador franjiverde no encuentra una explicación. "No sabría explicarlo. Es verdad que con el ritmo que llevamos, difícilmente nos daría para jugar el play off. Hay que cambiar la dinámica y sumar de tres en tres. Todos debemos dar un poco más".

En cuanto al encuentro de esta mañana frente al Lokeren ha señalado que "las sensaciones han sido buenas. Son partidos para ir cogiendo confianza, coger los conceptos que el míster nos pide y corregir errores". Y en su posición de natural de mediapunta ha señalado que "me he visto bien. Es una posición en la que me siento libre para moverme por todo el campo".

Por último ha considerado que los tres goles que ha marcado es "anecdótico". "Hay veces que los balones entran sin querer y en otras fallas las más fáciles. Pero los goles siempre son buenos porque dan confianza. Ojalá los pueda conseguir también en la Liga".