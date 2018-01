El consejo señala a la plantilla y le pide «compromiso» para mejorar la situación del equipo

Diego García, presidente del Elche CF, acompañado del director deportivo, Jorge Cordero, y del consejero César Nohales, se reunieron ayer por la mañana en la sala de Prensa del estadio Martínez Valero con la plantilla y el cuerpo técnico, tras el primer entrenamiento del día, para analizar la situación que está viviendo el club y saber de boca de los profesionales los motivos por los cuales el equipo no termina de jugar bien y que se haya descolgado de los tres primeros puestos de la clasificación del grupo III de la Segunda División B.

Lo que en principio parecía que iba a ser un paseo, se convirtió en un mano a mano con el Real Mallorca en la lucha del primer puesto y, ahora, con la llegada de Josico al banquillo, incluso peligra el cuarto puesto porque la dinámica del equipo no sólo no ha mejorado sino que ha entrado en una espiral muy peligrosa que puede llevarle incluso a no poder jugar el play off de ascenso a Segunda División.

El consejo de administración del Elche está muy preocupado por la marcha deportiva del equipo y la derrota cosechada ante el Sabadell (0-1) el pasado domingo ha activado todas las alarmas. De ahí que se optara por hablar con el grupo para insistir en la idea de que esta temporada sólo vale el ascenso, que se ha hecho un esfuerzo económico en esa dirección, y, para ello, solicitaron que todos los jugadores vayan de la mano. Está en juego el futuro de la entidad y sólo se quiere a futbolistas que vayan a 200%. El domingo en Badalona sólo vale ganar para apaciguar las aguas.



Escrito oficial

En un comunicado que se hizo oficial horas después de la reunión, que tuvo lugar tras el entrenamiento matinal, el club reconocía que «se ha solicitado a los integrantes de la plantilla la actitud y aptitud necesarias para mejorar la situación deportiva y el compromiso de permanecer, de ahora en adelante, en play off de ascenso hasta la finalización de la temporada regular, luchando por culminar la misma con el ascenso a Segunda División A, dejando claro que este último es el objetivo irrenunciable de una entidad histórica como es el Elche».

Seguidamente, en su escrito, muestra «su total respaldo y apoyo a los componentes del primer equipo, así como al director deportivo y al entrenador de la primera plantilla, en los que tiene depositadas la máxima confianza», aunque no les va a temblar el pulso a la hora de tomar «cualquier medida que se considere beneficiosa para mejorar la situación del club, anteponiendo el bien del Elche a cualquier tipo de interés individual».

El club ilicitano también dejó claro a sus futbolistas que «seguirá facilitando a la primera plantilla todos los medios técnicos y humanos a su alcance, poniendo a su disposición diariamente unas instalaciones, servicios e infraestructuras de primer nivel, junto con la entrega y el trabajo de todos los profesionales de la entidad, con el compromiso de seguir manteniendo al día los pagos de las nóminas de sus futbolistas».

A partir de ahí, la entidad que preside Diego García «espera y desea el mismo grado de compromiso y exigencia para todos los componentes de este histórico y gran club que es el Elche, como así lo han trasmitido ellos mismos en la reunión celebrada» ayer por la mañana en la sala de Prensa del estadio Martínez Valero.