Manuel Sánchez : "Es el momento de estar unidos, ahora más que nunca"

Manuel Sánchez, centrocampista del Elche, reconoce que "los resultados mandan" y que es el momento de "estar unidos, ahora más que nunca para demostrar que queremos sacar adelante los partidos". Manuel insiste en que "al equipo da gusto verle entrenar, como todos los jugadores se integran y pelean cada balón. El presidente y el director deportivo nos están dando máxima confianza, pero el hecho de no ganar partidos empaña todo"".

Confiesa que "este vestuario es uno de los mejores que me he encontrado en mi carrera. Todo depende de que la pelota entre. Tenemos rachas y seguro que saldremos de esta mala".

Tiene claro que con Josico el equipo no ha mejorado. "Somos conscientes de ello. Somos los responsables de que las cosas vayan así. Pero tengo una confianza plena en todo lo que veo dentro del club y sé que llegaremos bien al playof", ha dicho el centrocampista franjiverde .

Entiende el enfado de la afición, que pitó al equipo tras la derrota ante el Sabadell. A su juicio, "si algo hace grande al Elche, es su afición. Viene a ver a los jugadores y el club depende de los resultados. Piden dimisiones de unos o de otros, pero ganando, la gente se tranquilizaría. Tenemos que volvernos a ganar el apoyo. Seguro que haremos que vuelva a ilusionarse y que esté al cien por cien con nosotros en los momentos importantes de la competición".