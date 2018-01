Josico sigue sin dar en la tecla

Jugadores como Adrián y Benja están en la órbita de otros clubes.

El Elche de Josico no arranca y en los cinco partidos disputados con el técnico manchego en el banquillo sólo se ha sido capaz de sumar seis de los quince puntos posibles, unos guarismos que no le van a permitir luchar por los primeros cuatro puestos de la tabla.

De momento, los errores de los demás están permitiendo al Elche seguir en zona de privilegio, aunque su dinámica es mala y el equipo se está metiendo en un auténtico bucle del que va a tener complicado salir si no mejora en los próximos encuentros.

El Elche solo ha podido sumar seis puntos gracias a tres empates, ante Valencia-Mestalla (2-2), Lleida (1-1) y Hércules (0-0) y un triunfo frente al Olot (2-1) en la última jornada de 2017. Además, el pasado sábado tuvo lugar la primera derrota de la era de Josico frente al Sabadell (0-1) en el estadio Martínez Valero delante de su afición.

Su antecesor como inquilino del banquillo franjiverde, Vicente Mir, fue destituido con el equipo en segunda posición, a 11 puntos del líder, y a tres del quinto, tras haber sumado el sesenta por ciento de los puntos frente al cuarenta de Josico. En los números no hay color.

La destitución del valenciano se justificó desde el consejo de administración como un tema de sensaciones al entender que había equipo para competir por el primer puesto con el Real Mallorca. Incluso Diego García, presidente franjiverde, llegó a decir que «todos los equipos nos pasaban por encima».

El director deportivo, Jorge Cordero, también echó más leña al fuego, confesando que se tenía la mejor plantilla de Segunda División y, ahora, había que hacer el mejor equipo, dejando ese papel al técnico de La Eliana.

Tras la destitución de Mir, el cartagenero dijo que «debemos olvidarnos de posiciones y recuperar el vestuario», para añadir lo siguiente: «tenemos argumentos suficientes para estar en otra situación en la tabla. No me están gustando las sensaciones de las últimas semanas».

El tiempo ha demostrado que el Elche no era tan fiero como lo pintaban y en los cinco encuentros que Josico lleva como técnico no sólo no ha podido reducir su distancia con el equipo bermellón, que ahora está a 13 puntos, sino que el quinto clasificado, el Ontinyent, suma los mismos puntos que los franjiverdes, y tanto Hércules como Atlético Saguntino están situados a solo uno.

Si a Mir se le acusaba de que el equipo no jugaba bien, a pesar de que sumaba, con Josico ni se está dando el nivel futbolístico deseado, ni tampoco se ganan partidos. De perder el tren del primer clasificado se ha pasado a peligrar por mantener el cuarto.

El mercado de invierno puede ser un flotador al que agarrarse, pero tampoco la panacea a los problemas que está arrastrando el equipo en el campo y que con el paso de los partidos se está prolongando al vestuario donde no se vive el ambiente más idóneo para salir de la actual situación. La malas sensaciones de las que hablaba Cordero en noviembre no parecen que se hayan esfumado, sino todo lo contrario.

Hay jugadores con cartel dentro del equipo que están en la órbita de otros equipos, como Benja y Adrián, que al final podrían aceptar ofertas de fuera, lo que obligaría a sustituirlos por otros futbolistas durante este mes de enero. Se presentan unas semanas decisivas y en las que tanto el presidente como el director deportivo están obligados a poner muchas cosas en orden si no quieren que todo se vaya al garete como sucedió la pasada campaña con Alberto Toril en el banquillo.

Es vital la victoria en Badalona para que las aguas vuelvan a su cauce. De lo contrario, el futuro de Josico puede quedar en entredicho, máxime cuando dentro del vestuario hay muchos futbolistas que no entienden el mensaje de un técnico al que parece venirle muy grande la dirección de este equipo.

Tampoco hay que olvidar el tema físico. La minipretemporada navideña ha lastrado las piernas de los futbolistas, que se encuentran sin chispa como se pudo comprobar el pasado sábado frente al Sabadell.



Sin preparador físico

La plantilla comenzó ayer a preparar el partido del próximo domingo ante el Badalona (17 horas), sin la presencia del preparador físico Jaime Prado, que se encuentra en Canarias y no volverá hasta el miércoles. Manolo Sempere tomó el mando y también lo hará hoy en las dos sesiones previstas. El miércoles, a las 11 horas, se jugará un amistoso frente al Sporting Lokeren belga, en las instalaciones del Real Club de Golf Campoamor Resort.