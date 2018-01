Entre el cabreo y la indiferencia

Los seguidores ven un equipo que no juega a nada y se muestran muy críticos con los dirigentes del club y el regreso de Sepulcre

«¿Desencanto? No, lo siguiente». Este es el sentir de la mayoría de aficionados del Elche que el sábado abandonaron el campo enojados tras la derrota sufrida frente al Sabadell (0-1) y que, tras el gol del jugador arlequinado Jeremy, estallaron coreando consignas en contra del consejo de administración, del expresidente José Sepulcre e incluso llamando a los jugadores «mercenarios».

«Muchos comimos deprisa, un día de Reyes nos fuimos al campo para luego ver ese espectáculo. Resultó muy duro para todos y no me extraña que la gente se enfadara cuando el rival hizo el gol», recordaba ayer una aficionada de toda la vida como Gloria Calvo.

La mayoría de seguidores inciden en la idea de que «el equipo no juega a nada» y se tiene claro que «por este camino va ser complicado incluso meterse entre los cuatro primeros de la tabla».

Fina Ayas, presidenta de la Peña IFEMA, curtida ya en mil batallas, señalaba que «la imagen dada el sábado fue lamentable y tanto los jugadores como el propio entrenador deberían reflexionar. No vamos a ninguna parte. El equipo va de más a menos, está cayendo en picado y, si no espabilamos pronto, el play off se nos puede escapar». A su juicio, «al final, no van a venir ni cuatro al campo, aunque a este consejo de administración le da igual. Menos ruido y más nueces».

Ayas también destacaba que «después del cabreo inicial, llegó la resignación y la mayoría nos fuimos a casa enfadados con nosotros mismos. Estoy seguro de que muchos no volverán al campo para evitar este tipo de cabreos».

Javier Gras fue uno de los que se quedó en casa y, de esta manera, evitó llevarse un disgusto. «No veo al equipo, hoy por hoy, capacitado para estar arriba y se necesita fichar un central y un banda izquierda. Somos muy previsibles y como no vayamos para arriba y con el lío institucional que tenemos, la temporada se nos va a hacer muy larga».

Gloria Calvo también se mostraba «decepcionada» con todo lo que rodea al Elche, hasta tal punto de que se está pensando en no sacarse el abono la próxima campaña. «Es muy duro para los que amamos a este club que sucedan todas estas cosas. El equipo no va, no somos capaces de ganarle a nadie. Además, en lo institucional, puede volver a estar al frente el que nos llevó a esta situación. Poco a poco, tengo que ir dando la razón a los que me decían en verano que no me sacara el abono. Yo siempre les dije que el Elche está por encima de todo, que lo llevo en el corazón, pero cada día que pasa mis convicciones se van viniendo abajo. Lo del sábado fue un nuevo palo. Lo peor es que no le veo capacidad de reacción. Lo vamos a pasar mal».

Vicente Rodríguez tampoco acudió al partido del sábado, pero conoce bien al equipo y ve el futuro muy complicado. «No he visto ninguna mejoría desde la llegada de Josico al banquillo. Diría que hemos ido a peor. ¿Qué van a hacer ahora si se pierden dos partidos más? ¿Cambiar de nuevo de entrenador? La verdad es que no lo veo nada claro. En lo deportivo no levantamos el vuelo y veo el futuro un tanto negro. Con Mallorca, Villarreal C y Cornellà parece que sólo va a estar en juego el cuarto puesto. No lo vamos a tener fácil si no se mejora ya», apuntaba antes de referirse a la situación del club en los despachos. «Todavía no entiendo los motivos por los que el actual consejo y los que están detrás no se van», apuntaba el seguidor franjiverde.

Santiago Arteseros le hacía estas dos preguntas al técnico franjiverde Josico: «¿Cómo vas a ganar partidos en casa si solo tienes un jugador creativo y al otro lo has echado? ¿Cómo pides un extremo izquierda y te traen a Josan para que juegue a pie cambiado?». Entiende que «este Elche no sabe a lo que juega y sus delanteros se desesperan porque apenas reciben balones». Santiago lo tiene claro y, parafraseando a Piqué y aquel «gracias Kevin Roldán, contigo empezó todo», afirma que «desde que este presidente decidió cargarse a un director deportivo como Ramón Planes, que no admitía injerencias en su trabajo, comenzó el descalabro. Lo peor es que todavía no hemos tocado fondo y puede ir a peor».

Finalmente, Juan Cascales, que salió el sábado muy enfadado del campo, señalaba que «el aficionado está ya muy cansado de esta situación. El equipo va a la deriva. Este técnico no ha entrenado a nadie y no sabe a qué juega. Echarle la culpa a los delanteros, como hizo Josico tras el encuentro, no es justo porque los puntas no reciben balones. La verdad es que veo el futuro muy negro porque a este equipo no lo veo capacitado para ganar partidos y, por ese camino, lo vamos a pasar mal para meternos en el play off».

Cascales entiende «la crispación que hay en el ambiente. No es para menos. El equipo no va. Además, el mismo que nos hundió ya está apareciendo por la puerta como futuro dueño del club ilicitano. Es para borrarse y no volver más al campo. Para los que amamos al Elche esto es muy duro».