Manolo Sempere dirige la sesión física del Elche ante la ausencia de Jaime Prado

La plantilla ha comenzado esta mañana a preparar el partido del próximo domingo ante el Badalona (17 horas), tras descansar ayer, sin la presencia del preparador físico Jaime Prado, que se encuentra en Canarias y no volverá hasta el miércoles. Manolo Sempere ha tomado el mando y también lo hará en las dos sesiones previstas para mañana.

Dentro del grupo no ha estado Edu Albacar, ausente frente al Sabadell por tendinitis en la rodilla. Su concurso en Badalona tampoco es seguro, lo que unido a la baja por lesión de Primi y de Golobart por sanción deja al centro de la defensa con un solo efectivo, Gonzalo Verdú.

La plantilla trabaja mañana en doble sesión y el miércoles, a las 11.00 horas, jugará un amistoso frente al Sporting Lokeren, de la Primera División belga, en las instalaciones del Real Club de Golf Campoamor Resort. El encuentro es de acceso gratuito para aficionados pero se recuerda que en este complejo deportivo no hay zona de graderío para seguir el partido.