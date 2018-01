Josico: «Me gustaría ver un ambiente más favorable con el equipo en la grada»

Josico, entrenador del Elche, reconoció al final del partido que caer derrotado ante el Sabadell había sido «un duro revés». Asumió que «perder así, en el minuto 90, sin tener tiempo para la reacción, siempre duele. El equipo era consciente de que el rival era muy sólido atrás y sabíamos lo complicado que iba a ser el abrir la lata. Generamos unas cuantas ocasiones bien claras, pero si no metes te pasa esto, que llega el rival y te hace un gol por toda la escuadra. El fútbol se reduce a meter goles y que no te los hagan. Si nos hubiéramos adelantado en el marcador el partido no habría sido el mismo. Generamos ocasiones, no las materializamos y en el fútbol los goles son los que te dan los puntos».

«Merecimos más pero no pudo ser. Tenemos una buena delantera pero no están apareciendo», apuntó de nuevo en dirección a sus hombres de arriba.

El técnico franjiverde insistía en que «nos ha faltado lucidez» y recordaba que «con Collantes tuvimos cinco o seis ocasiones de línea de fondo para el último pase que no se produjo. El control del partido lo tuvimos nosotros. Trabajamos tratando de mover al contrario que hace vasculaciones rápidas. Pero cuando rebasas líneas y luego no eres capaz de hacerles daño, los vuelves a tener ahí de nuevo», dijo.

El preparador manchego insistió en la idea de que «el partido había que madurarlo. Sabíamos que en la segunda parte iban a bajar su intensidad, como así fue, la pena es que en el minuto 90 viene el gol».

Sobre los pitos que recibió el equipo durante el partido Josico señaló que «me gustaría ver un ambiente diferente, pero es el que hay creado. Espero cambiarlo en la segunda vuelta con trabajo, dedicación, con goles, con juego. No entiendo que no estén con su equipo, ya que mis jugadores tienen una actitud en el campo, se ve que quieren y que ponen todo sobre el terreno de juego. Así es difícil para los jugadores el jugar tranquilos y crecerse».

Elogió los debuts de Jony y del futbolista del filial Vázquez. «Jony estuvo bien. Benktib y él se están conociendo. Llevamos una semana larga entrenando y estoy contento con el rendimiento de la plantilla, pero no con el resultado».

Finalmente, hizo referencia al mercado invernal y señaló que «por la banda izquierda hace falta alguien. Además me gustaría un central con experiencia, como ya dije el pasado viernes. De todas formas, estoy muy contento con los jugadores que tengo en la plantilla y con ellos hay que trabajar».