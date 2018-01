Jony: "A la afición hay que pedirle disculpas y que confíe en nosotros"

"A la afición hay que respetarla. Solo pedirle disculpas y decirle que confíe en nosotros porque vamos a hacer todo lo posible para cambiar esta dinámica". Así se expresó el debutante Jony Ñíguez al final del encuentro Elche-Sabadell en el que el equipo ilicitano cayó derrotado por 0-1. Con la diana del equipo arlequinado se pudieron escuchar en la grada gritos contra los futbolista de Josico como "jugadores, mercenarios" o "no merecéis esta camiseta", además de solicitar la dimisión del consejo y acordarse del expresidente José Sepulcre.

"Entiendo a la afición del Elche porque es ambiciosa y justa y cuando las cosas no salen muestra su descontento con el equipo", insistió el jugador ilicitano, quien lamentó no haber podido debutar en el Elche con un triunfo. "Sabíamos que iba a ser un partido igualado, porque el Sabadell es un equipo rocoso y que concede pocas ocasiones, pero se veía que si el partido se decantaba hacia un lado, sería hacia el nuestro, pero el gol fue un jarro de agua fría. No nos lo esperábamos. Toca levantarse lo más rápido y empezar el lunes a preparar el duelo ante el Badalona.Hay un buen grupo, que quiere y trabaja muy bien. Debemos estar unidos y seguir trabajando en la misma línea para sacar los partidos adelante".