Felipe Sanchón: "Nosotros sin Reyes, vosotros sin puntos"

Felipe Sanchón, jugador del Sabadell, utilizó ayer su cuenta de Twitter, tras la victoria arlequinada ante el Elche en el Martínez Valero, para escribir lo siguiente: "Nosotros sin Reyes, vosotros sin puntos". Fue retuiteado por el club arlequinado. Al futbolista no le gustó pasarse la noche de Reyes fuera de casa y hubiera querido que el partido se disputara el domingo, de ahí que unas horas antes del duelo señalara que "comienza lo bueno. Un día antes de lo previsto gracias a algún iluminado que pone los horarios en el Elche. ¡Vamos Sabadell!".

El exjugador del Girona jugó de titular ante el equipo franjiverde y fue sustituido en el minuto 76 por Jeremy, que, en el 90, fue el autor del gol del triunfo del Sabadell.

Su compañero de equipo Ángel era más comedido y afirmaba que "nos hemos quedado sin Reyes, pero la ilusión no la perdemos jamás y hoy volvemos con un gran regalo a casa". La verdad es que un buen regalo ya que el Sabadell no ganaba hace 37 años en Elche y lo celebró a lo grande en el vestuario.