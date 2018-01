Albacar se queda en la grada y Golobart no podrá jugar en Badalona por tarjetas

El lateral franjiverde Edu Albacar tuvo que ver el partido en la grada ya que no se recuperó de una lesión en la rodilla que sufrió durante la semana y que se unió a un proceso gripal que le impidió entrenar con asiduidad con sus compañeros. Además, de los cuatro jugadores del filial que llamó Josico el viernes, debido a las bajas del equipo por lesión y sanción, entraron en la convocatoria Samba y Vázquez. Golobart vio una cartulina amarilla y no podrá jugar en Badalona el próximo domingo. Con la lesión de Primi, Josico sólo cuenta con un central, Gonzalo Verdú.