Josico quiere un triunfo como regalo

El entrenador manchego dice que su plantilla está ilusionada y con ganas de agradar a la afición.

José Joaquín Moreno Verdú, Josico, cumple hoy 42 años, el día de los Reyes Magos. Le gustaría tener como como regalo especial la victoria de esta tarde ante el Sabadell. Es consciente de que esos tres puntos elevarían la moral del grupo y reforzarían su discurso después de casi dos semanas trabajando aspectos físicos y futbolísticos lejos de la vorágine de partidos, un domingo y al otro. Su sello ya debe estar en la cabeza de sus pupilos.

El preparador de Hellín afirma que su equipo «llega bien» a este primer partido del año e insiste en la idea de que sería «importantísimo ganar al Sabadell» porque los tres puntos reforzarían todo el trabajo táctico que ha venido realizando desde que asumió el reto de sentarse en el banquillo franjiverde. «Espero que el grupo haya asimilado todo lo que hemos insistido en los últimos días y que se vea un buen Elche para que la gente disfrute con su equipo», explicó el técnico, quien volvió a recordar en que lo importante es llegar a mayo «a tope y con todo clarito y fresco».

«Quizás todos somos muy críticos, yo el primero, pero analizas los partidos y a los rivales y ves lo que cuesta ganar. Estamos en el grupo más complicado de los cuatro de Segunda B y veo al equipo competir e ilusionado», explicó Josico.

No obstante, avisa que el Sabadell no va a ser un equipo sencillo de superar dada su solidez atrás. «Será un rival rocoso y difícil de superar. Tenemos que tener un partido muy lúcido y trabajarlo bien para ganar», señaló el entrenador, antes de reconocer que los arlequinados son el peor contrincante posible tras el regreso de unas vacaciones: «Si me dices un rival al que no quiero enfrentarme en la primera jornada de Liga o después de un parón te digo el Sabadell. Si bien no es un contrincante que te vaya a robar el balón y nos vaya a mover mucho pero transmite una gran seguridad defensiva».

Sobre Jony y Josan, refuerzos del mercado de invierno, señaló que el primero «se ha integrado muy bien, conoce el grupo y la categoría y nos va a hacer crecer. Josan, que está lesionado y poco a poco entrará en la dinámica. Eran jugadores codiciados por equipos que luchan por el ascenso y estoy contento con ellos».

Josico también tuvo palabras de ánimo para Peris y Diego Benito, a quienes deseó suerte en el futuro tras haber causado baja en la plantilla durante la última semana para hacer hueco a los mencionados Jony y Josan. «Son cosas del fútbol y para que haya entradas debe haber salidas», recordó.

«No tengo ninguna queja, pero sólo pueden jugar once. Diego Benito ha tenido sus oportunidades, es un ejemplo entrenando y podría estar con nosotros, pero hay circunstancias y cada entrenador tiene su manera de ver el fútbol. Como mediocentro, no le veía del todo para el equipo y tomamos decisiones. Jony es un mediocentro de otro estilo y Manuel ahora tiene competencia. Solo podemos tener 16 fichas profesionales. Estoy contentísimo por entrenar a dos profesionales como ellos. Ojalá les vaya bien», insistió.

Finalmente, asumió que le gusta jugar con un doble pivote en el centro del campo. «Jony y Manuel Sánchez pueden jugar juntos, y Jony también puede hacerlo más arriba. Además, Benktib está actuando y espero que siga creciendo. La temporada es muy larga, pero hay futbolistas que no juegan. Ahora tenemos más variedad para el fútbol que yo quiero. Provencio me gusta más arriba, de diez, y así lo demostró el otro día en Campoamor. Vamos viendo el rendimiento de los jugadores en distintas posiciones».